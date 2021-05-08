Соцгород чествует поколение Победителей

Фото: Соцгород

Соцгород уже побывал в гостях у ветеранов Металлургического и Тракторозаводского районов, где были организованы концерты под открытым небом.

На этих встречах общественники чествуют не только фронтовиков, но и тружеников тыла, детей войны, блокадников, узников фашистских концлагерей — людей, на чью долю в годы Великой Отечественной войны выпали тяжелые испытания. Сегодня эти люди являются примером мужества, стойкости и патриотизма. На них мы равняемся и гордимся Поколением Победителей.

На праздниках дворов ветеранам вручаются Благодарности депутата Госдумы Андрея Барышева и памятные знаки членам семей погибших защитников Отечества.

Фото: Соцгород

Эти мероприятия стали доброй традицией и проводятся в рамках акции «Май. Весна. Победа», направленной на поддержку старшего поколения и сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

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