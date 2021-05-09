Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 мая 2021: привитые ветераны и толпы в День Победы

После Парада Победы толпа детворы буквально облепила военную технику
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинск с размахом отпраздновал 76-годовщину Великой Победы. Как отметила мэр Наталья Котова, мы все соскучились по живому празднику, ведь в прошлом году мероприятий не было. Только «Бессмертный полк» пришлось провести онлайн. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 мая 2021 г.
ПРАЗДНИК ВО ВСЕОРУЖИИ
Перед 9 мая в Челябинской области сделали прививки участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
— Я мечтал о параде целый год! Встречаю праздник во всеоружии: прививка поставлена, так мне спокойнее, да и нашим российским ученым я доверяю! С детства у нас прививки ставили: БЦЖ, корь — все и без разговоров, — отметил 96-летний труженик тыла Владимир Колосок.
96-летний труженик тыла Владимир Колосок привился к 9 мая. Фото: пресс-служба минздрава
Как сообщает пресс-служба минздрава, ветераны с уверенностью заявляют докторам: бой с коронавирусом совсем скоро нами тоже будет выигран.
МЕНЕЕ 100 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД
И действительно, зараза потихоньку отступает. Уже второй день подряд в официальной статистике минздрава число новых заболевших меньше 100. По последним данным в Челябинской области зарегистрировано 98 новых случаев (всего 61 030). За прошедшие сутки выписаны 100 человек (всего 55 442).
На лечении остаются 2872 человек. Скончались 8 человек. Из них непосредственно от ковида умерли семеро, еще один — от основного заболевания. Всего умерли 2 657 зараженных.
Инфографика: Коронавирус74.рф
ТОЛПЫ В ПРАЗДНИК
К сожалению, в ходе праздничных гуляний горожане совершенно забыли о масках и дистанции. Остается надеяться, что среди отдыхающих нет заболевших. Сначала народ столпился, чтобы воочию увидеть Парад Победы. Затем все бросились к выставке военной техники. Не останавливали даже таблички, что автомобили — раритетные. Еще больше народу было на праздничном концерте и салюте.
Концерт у Торгового центра: зрителей — до горизонта
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А потом все дружно поехали в переполненных троллейбусах
Фото: Кирилл САДЫКОВ
ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 10 МАЯ
В последний день больших майских каникул будет проводиться вакцинация в ТРК. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Челябинск
ТД «Алмаз», 2 этаж;
10:00 — 16:00
ТД «Алмаз», возле «Леруа Мерлен»;
10:00 — 15:00
Магнитогорск
11:00 — 15:00
ТРК «Jazz Mолл», 1 этаж;
ТРК «Континент», 3 этаж;
ТРК «Гостиный двор», 2 этаж;
ТРК «Семейный парк», 1 этаж;
Копейск
ТРК «Слава»
10:00 — 14:00
Миасс
ТРК «Слон»
12:00 — 16:00
Бреды
Магазин «Магнит», ул. Торговая, 1
10:00 — 15:00
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