Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 мая 2021: привитые ветераны и толпы в День Победы

После Парада Победы толпа детворы буквально облепила военную технику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск с размахом отпраздновал 76-годовщину Великой Победы. Как отметила мэр Наталья Котова, мы все соскучились по живому празднику, ведь в прошлом году мероприятий не было. Только «Бессмертный полк» пришлось провести онлайн. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 мая 2021 г.

ПРАЗДНИК ВО ВСЕОРУЖИИ

Перед 9 мая в Челябинской области сделали прививки участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

— Я мечтал о параде целый год! Встречаю праздник во всеоружии: прививка поставлена, так мне спокойнее, да и нашим российским ученым я доверяю! С детства у нас прививки ставили: БЦЖ, корь — все и без разговоров, — отметил 96-летний труженик тыла Владимир Колосок.

96-летний труженик тыла Владимир Колосок привился к 9 мая. Фото: пресс-служба минздрава

Как сообщает пресс-служба минздрава, ветераны с уверенностью заявляют докторам: бой с коронавирусом совсем скоро нами тоже будет выигран.

МЕНЕЕ 100 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД

И действительно, зараза потихоньку отступает. Уже второй день подряд в официальной статистике минздрава число новых заболевших меньше 100. По последним данным в Челябинской области зарегистрировано 98 новых случаев (всего 61 030). За прошедшие сутки выписаны 100 человек (всего 55 442).

На лечении остаются 2872 человек. Скончались 8 человек. Из них непосредственно от ковида умерли семеро, еще один — от основного заболевания. Всего умерли 2 657 зараженных.

Инфографика: Коронавирус74.рф

ТОЛПЫ В ПРАЗДНИК

К сожалению, в ходе праздничных гуляний горожане совершенно забыли о масках и дистанции. Остается надеяться, что среди отдыхающих нет заболевших. Сначала народ столпился, чтобы воочию увидеть Парад Победы. Затем все бросились к выставке военной техники. Не останавливали даже таблички, что автомобили — раритетные. Еще больше народу было на праздничном концерте и салюте.

Концерт у Торгового центра: зрителей — до горизонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А потом все дружно поехали в переполненных троллейбусах Фото: Кирилл САДЫКОВ

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 10 МАЯ

В последний день больших майских каникул будет проводиться вакцинация в ТРК. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Челябинск

ТД «Алмаз», 2 этаж;

10:00 — 16:00

ТД «Алмаз», возле «Леруа Мерлен»;

10:00 — 15:00

Магнитогорск

11:00 — 15:00

ТРК «Jazz Mолл», 1 этаж;

ТРК «Континент», 3 этаж;

ТРК «Гостиный двор», 2 этаж;

ТРК «Семейный парк», 1 этаж;

Копейск

ТРК «Слава»

10:00 — 14:00

Миасс

ТРК «Слон»

12:00 — 16:00

Бреды

Магазин «Магнит», ул. Торговая, 1

10:00 — 15:00

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