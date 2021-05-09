Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 мая 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 мая 2021: привитые ветераны и толпы в День Победы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 мая 2021 г.
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
КомментироватьОставить комментарий
После Парада Победы толпа детворы буквально облепила военную технику

После Парада Победы толпа детворы буквально облепила военную технику

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск с размахом отпраздновал 76-годовщину Великой Победы. Как отметила мэр Наталья Котова, мы все соскучились по живому празднику, ведь в прошлом году мероприятий не было. Только «Бессмертный полк» пришлось провести онлайн. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 мая 2021 г.

ПРАЗДНИК ВО ВСЕОРУЖИИ

Перед 9 мая в Челябинской области сделали прививки участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

— Я мечтал о параде целый год! Встречаю праздник во всеоружии: прививка поставлена, так мне спокойнее, да и нашим российским ученым я доверяю! С детства у нас прививки ставили: БЦЖ, корь — все и без разговоров, — отметил 96-летний труженик тыла Владимир Колосок.

96-летний труженик тыла Владимир Колосок привился к 9 мая. Фото: пресс-служба минздрава

Как сообщает пресс-служба минздрава, ветераны с уверенностью заявляют докторам: бой с коронавирусом совсем скоро нами тоже будет выигран.

МЕНЕЕ 100 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД

И действительно, зараза потихоньку отступает. Уже второй день подряд в официальной статистике минздрава число новых заболевших меньше 100. По последним данным в Челябинской области зарегистрировано 98 новых случаев (всего 61 030). За прошедшие сутки выписаны 100 человек (всего 55 442).

На лечении остаются 2872 человек. Скончались 8 человек. Из них непосредственно от ковида умерли семеро, еще один — от основного заболевания. Всего умерли 2 657 зараженных.

Инфографика: Коронавирус74.рф

ТОЛПЫ В ПРАЗДНИК

К сожалению, в ходе праздничных гуляний горожане совершенно забыли о масках и дистанции. Остается надеяться, что среди отдыхающих нет заболевших. Сначала народ столпился, чтобы воочию увидеть Парад Победы. Затем все бросились к выставке военной техники. Не останавливали даже таблички, что автомобили — раритетные. Еще больше народу было на праздничном концерте и салюте.

Концерт у Торгового центра: зрителей — до горизонта

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А потом все дружно поехали в переполненных троллейбусах

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 10 МАЯ

В последний день больших майских каникул будет проводиться вакцинация в ТРК. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Челябинск

ТД «Алмаз», 2 этаж;

10:00 — 16:00

ТД «Алмаз», возле «Леруа Мерлен»;

10:00 — 15:00

Магнитогорск

11:00 — 15:00

ТРК «Jazz Mолл», 1 этаж;

ТРК «Континент», 3 этаж;

ТРК «Гостиный двор», 2 этаж;

ТРК «Семейный парк», 1 этаж;

Копейск

ТРК «Слава»

10:00 — 14:00

Миасс

ТРК «Слон»

12:00 — 16:00

Бреды

Магазин «Магнит», ул. Торговая, 1

10:00 — 15:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Челябинской области 2021: последние новости