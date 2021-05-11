Семья в шоке: челябинец через 15 лет узнал, что у него есть «дочь» и огромные долги по алиментам

Сейчас Виктор пытается доказать, что он не отец Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вот так живешь, растишь детей, меняешь работу, а потом узнаешь, что у тебя есть 15-летняя дочь и огромный долг по алиментам. В такой ситуации оказался 45-летний житель Челябинска Виктор. С его банковской карты списали четверть заплаты за долг по алиментам на ребенка, о котором он даже не знал. Как выяснилось, отцом его записала замужняя бизнес-леди, у которой мужчина работал водителем много лет назад. Сам Виктор уверяет, что никаких отношений с начальницей у него не было и не могло быть. С журналистами общаться отказался, а вот его адвокат Александр Щербинин рассказал КП-Челябинск подробности дела.

Началось все банально. Банковскую карту Виктора арестовали, чтобы списать долг по алиментам — четвертую часть зарплаты. Как рассказал Александр Щербинин, у мужчины уже совершеннолетние дети и никаких долгов перед ними нет. Виктор обратился в банк, а затем в службу судебных приставов. Вот там-то ему и рассказали, что у него есть дочь 2006 года рождения, за которую нужно платить алименты.

— Есть судебный приказ о взыскании алиментов. Отцовство Виктора установлено 14 лет назад. И мать ребенка все это время никак себя не проявляла. Мы установили, кто эта женщина. Это директор компании, в которой мужчина работал водителем несколько лет. На тот момент, когда Виктор работал в фирме, она была замужем. Но никаких отношений с ней никогда не было, — говорит Александр Щербинин.

В судебном решении от июня 2007 года говорится, что на момент рождения дочери женщина состояла в браке, поэтому отцом записали ее супруга. Но она уверяла, что на самом деле «Виктор жил и живет с нами, занимается воспитанием и содержанием девочки и испытывает к ней родственные чувства». Чему сам Виктор, спустя 15 лет, несказанно удивился.

Как рассказал Александр Щербинин, на суде «отца» не было.

— Суд рассмотрел дело без извещения сторон, выдавал ей повестку о вызове на заседание. Женщина сама за ответчика расписалась, а в суде заявила, что он признает себя отцом, но идти в суд не хочет, — комментирует Александр Щербинин. — Суд без дополнительных разбирательств признал отцовство Виктора.

По сути, получилось, что суд вынес решение только на основании слов женщины.

— Почему суд вынес такое решение без доказательств сложно сказать, голословно обвинять никого не хочется. Но исключать, что у женщины были связи или имел место сговор не могу, — поясняет Александр Щербинин. — По идее, суды по таким делам требуют доказательствам, но тут все было так давно. Раньше контроля за выносимыми решения было гораздо меньше, может по этой причине у нее все получилось, может у нее какой-то невероятный дар убеждения.

Семья и взрослые дети мужчины в шоке. Они, конечно, верят отцу, но ждут решения суда. Вернуть списанные деньги, по словам адвоката, удалось, но вот понять, зачем все это понадобилось бывшей начальнице — непонятно. Найти ее и поговорить у Виктора не получилось.

— Смущают сроки. Чтобы опротестовать решение суда дается месяц, а прошло больше 10 лет. Но в виду необычности ситуации, думаю, шансы выиграть дело есть, — уверен адвокат мужчины Александр Щербинин.

КП-Челябинск обратился в УФССП по Челябинской области, чтобы выяснить подробности, но без персональных данных помочь разобраться в ситуации в службе не могут. А «добро» от героя публикации на разглашение данных не получено.

Казалось бы, разрешить ситуацию может экспертиза ДНК. Вдруг Виктору и вправду есть что скрывать? Адвокат уверяет: если женщина сознается, что все это выдумка, необходимости в экспертизе не будет. Но если будет настаивать на отцовстве, то анализ делать придется. Пока же от новоиспеченных «родственников» никаких новостей нет.

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