Увлечь, приобщить к спорту: боксеры Челябинска побывали на мастер-классах в Академии единоборств РМК

На четырех этажах Академии единоборств РМК располагаются специализированные спортивные залы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У меня отец мастер спорта по боксу, дедушка — известный в Челябинске тренер. Я, можно сказать, пошел по их стопам. Они мне постоянно подсказывают, помогают, тренируют. У нас в Челябинске есть хорошие боксерские залы, но здесь в Академии единоборств своя, особая атмосфера, плюс прекрасные условия. Все новое, современное. Здесь тренировались, соревновались и давали мастер-классы одни из самых известных представителей единоборств не только из России, но и из других стран мира. Вот сегодня с нами работал Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, ныне — боксер-профессионал Евгений Тищенко, — делится впечатлениями от занятий в Академии челябинский боксер Максим Триболовец.

Челябинские боксеры в Академии единоборств РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ ЛУЧШИХ

Максим один из тех южноуральских боксеров, воспитанников спортшколы «Алмаз», которые приехали в Екатеринбург на тренировочные занятия и мастер классы в Академию единоборств РМК. А заодно и посетили уникальный турнир RCC Boxing Promotions с участием профессиональный бойцов, который прошел в Академии накануне Дня Победы. Уникальный, потому, что здесь мерились силами не только именитые боксеры-профи, но и разыгрывалось место претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO. Дагестанский боксер Магомед Курбанов одержал сенсационную победу над знаменитым британцем, временным чемпионом мира британцем Лиамой Смитом. Кстати, эта встреча транслировалась на двух крупнейших платформах — ESPN и Fite, чей охват оценивается в несколько миллионов человек. А самому поединку предшествовал перфоманс, посвященный Победе в Великой Отечественной Войне — масштабное мультимедийное шоу дополнял детский хор. Победитель главного боя турнира RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов может побороться за титул чемпиона мира по боксерской версии WBO.

Челябинские боксеры побывали и на турнире RCC Boxing Promotions. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские боксеры приехали в Академию единоборств РМК для подготовки к двум крупным турнирам — предстоящим первенству России и крупному турниру на призы ГТРК «Южный Урал» — Стараюсь тренироваться, перенимая лучших опыт других атлетов, своих родителей — отца и деда. Первенство России, другие турниры — это шаги к моей главной цели — попасть с сборную России и завоевать медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. К этому должен стремиться каждый спортсмен. А здесь в Академии созданы все условия для совершенствования, — поделился впечатлениями Максим Триболовец.

Тренировка в одном из залов Академии единоборств РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СОТНИ ТУРНИРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ

Турниры высокого уровня соседствую в Академии единоборств с детско-юношескими соревнованиями. Достаточно сказать, что за три года здесь проведены сотни различных состязаний и мастер-классов с лучшими представителями единоборств.

Накануне недавнего турнира RCC Boxing Promotions в Академии единоборств тренировки провел Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу, ныне профессиональный боец Евгений Тищенко.

Евгений Тищенко в Академии единоборств РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я сам начинал заниматься с азов, и мне приятно передавать опыт молодым спортсменам. У них сейчас ответственный период — в конце мая многие выступят на первенстве России. На таких мастер-классах важно постараться каждому подсказать что-то нужное, полезное. Все спортсмены разные, у каждого какие-то свои особенности, — поделился впечатлениями Евгений Тищенко.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провел мастер-класс в Академии единоборств. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12 НАПРАВЛЕНИЙ ЕДИНОБОРСТВ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ НАСТАВНИКИ

Академию единоборств РМК по праву считают одним из уникальных российских проектов в области спорта, и первой в Свердловской области площадок, сконцентрированной на единоборствах. На четырех этажах здесь работают отделения бокса, кикборсинга, ММА, тайского бокса, греко-римской борьбы, карате киосики, карате кекусинкай, дзюдо, джиу-джитсу, гэпплинга, силового экстрима, кроссфита (12 направлений). За три года работы воспитанники Академии завоевали более 2500 медалей на чемпионатах и первенствах мира, Европы, России и Уральского федерального округа. Тренировки по различным видам единоборств, тренажерные залы для общефизической и дополнительной функциональной подготовки. Сегодня здесь под руководством высококвалифицированных специалистов занимаются почти 1700 человек различных возрастов, спортсмены не только из Екатеринбурга, Свердловской области, но и из других городов и регионов.

В Академии единоборств побывали многие легендарные и именитые бойцы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РАСКРЫТЬ, РАЗВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА

Евгений Баранов — один из ведущих наставников Академии единоборств РМК. Он победитель первенства Свердловской области по боксу, чемпион Восточной Европы и Уральского Федерального округа по жиму штанги лежа и чемпион Свердловской области по кикбоксингу. После окончания института физической культуры и спортивного совершенствования уже шесть лет занимается тренерской деятельностью. Ведет семинары, читает лекции по здоровому питанию и здоровому образу жизни, консультирует спортсменов в вопросах рационального питания. Он также специалист по EMS-тренировкам (новое направление в фитнесе с использованием специальных костюмов, оснащенных низкочастотными датчиками, через которые посылаются электрические импульсы для дополнительного сокращения мышц).

Сейчас ведет группы и индивидуальные тренировки. Евгений отмечает, что главное — раскрыть и развить физический потенциал человека, и здесь в Академии для этого есть все условия. Уникальное оборудование, инвентарь, лучшее и современное методическое сопровождение, основанное на достижениях прошлых лет, и, конечно же, ведущие специалисты в своих сферах деятельности.

В Академии единоборств РМК созданы все условия для тренировок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Такой уникальный симбиоз получается. У нас занимаются и дети и взрослые, но моя основная специфика работы — это занятия уже с более возрастными людьми самой разной начальной подготовки. При этом активно работаю и с профессиональными спортсменами, — рассказывает Евгений Баранов. — У меня большой опыт тренировок, выступлений, и с уверенностью могу сказать, что здесь в Академии созданы все условия для занятий. Четко выстроена система работы. Скажем, родители приводят ребенка. Здесь он может попробовать себя в разных видах единоборств. Тренеры предлагают пройти те или иные тесты, и на основании их видят к какому виду ребенок больше всего предрасположен. А значит развиться и показать определенные результаты в дальнейшем. Все постепенно, ступенька за ступенькой. Главное — увлечь детей, взрослых спортом, физической культурой.

Академия единоборств РМК в Екатеринбурге. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

— За три года воспитанники Академии единоборств РМК завоевали более 2500 медалей на чемпионатах и первенствах мира, Европы, России и Уральского федерального округа. Сегодня в Академии занимается порядка 1700 человек.

— Академия единоборств РМК — это шесть этажей, два верхних отданы под «РМК Арену» на 400 зрительских мест, где проводятся различные турниры.

— В 2021 году Академия подтвердила статус лучшего спортивного объекта в России — жюри конкурса SBC Awards выбрало Академию единоборств «Площадкой года».

— В Академии каждые выходные проходят турниры по самым различным видам единоборств, семинары, тренировочные сборы и аттестации. Здесь также имеют опыт проведения турниров по киберспорту — по онлайн-ММА.

— В Академии единоборств РМК мастер-классы проводили такие известные мастера единоборств, как многократные чемпион мира по тайскому боксу Артур Кищенко, мастер спорта СССР по вольной борьбе, Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба НурмагомедоваАбдулманап Нурмагомедов, чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский, боксер-профессионал чемпион по версиям WBC Silver, WBA International Дмитрий Кудряшов, Илунга Макабу — действующий чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC и другие.

В Академии единоборств тренируются и опытные и начинающие атлеты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Официальный сайт Академии единоборств РМК: www.rcc-sport.ru

КСТАТИ

Академия единоборств в Екатеринбурге — еще один шаг Русской медной компании по популяризации и развитию единоборств, спорта и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

Компания поддерживает проведение турниров по различным видам спорта, в том числе, в Физкультурно-оздоровительных комплексах Русской медной компании, открытых в Варне, Коркино, Карабаше.

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