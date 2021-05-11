Сезон тазиков в домах некоторых челябинцев начнется с 11 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске с 11 мая начали отключать горячую воду. Первый этап опрессовки с сегодняшнего дня объединил 42 дома города. До конца месяца к ним присоединятся еще 70 адресов. Как сообщили в мэрии, все эти здания подключены к локальным котельным. Опрессовка в домах с централизованным отоплением (их 1204) начнется с 25 мая.

— С 11 мая начнется подготовка котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону, — рассказали в администрации Челябинска. — В первую очередь, гидравлические испытания проведут на локальных котельных.

В списке первого этапа опрессовки 112 домов. Горячую воду в них отключат в разное время — с 11, 16, 17, 24 и 25 мая. Но, как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения для всех них составит две недели.

— Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше, — добавили в управлении ЖКХ городской администрации. — При этом в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

С 25 мая в Челябинске начнутся централизованные гидравлические испытания. Горячую воду отключат в 1204 жилых многоквартирных домах, 69 детских садах, 67 учебных и 25 лечебных учреждениях во всех семи внутригородских районах.

— Кроме того, в мае по отдельному графику гидравлические испытания пройдут и в домах, обслуживаемых локальными котельными. Обращаем внимание, что ООО «Мечел-Энерго», в связи с производственной необходимостью, перенесло срок проведения гидравлических испытаний потребителей поселка Каштак по улице Лазурной с 16 мая на 23 мая 2021, — добавилив мэрии.

Список адресов жилых домов и учреждений 1 этапа опрессовки (с 25 мая по 8 июня):

Центральный район.

Тракторозаводский район.

Советский район.

Металлургический район.

Курчатовский район.

Ленинский район.

Калининский район.

С 11 мая:

Локальные котельные.

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