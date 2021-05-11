«Хранить вечно»: Челябинская область отметила День Победы

Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы. Фото: gubernator74.ru

В челябинском Саду Победы теперь растет пушистая колючая елочка — обживается, тянется в небо зелеными иголками. Сибирская красавица — одна из 416 тысяч деревьев, что будут высажены в нашей области в этом году по доброму проекту «Сад Памяти». Международная акция не первый год проходит на Южном Урале, и каждый год в ней участвуют волонтеры, активисты-общественники, неравнодушные жители области.

На аллее в Саду Победы сибирскую елочку высадил губернатор Алексей Текслер — в память о замечательном челябинце, фронтовике Михаиле Константиновиче Резепине. Он прошел всю войну, вернулся в родной город, работал на ЧМК. Михаила Константиновича не стало в ноябре 2020-го, в возрасте 105 лет.

— Я высадил дерево в честь Михаила Константиновича Резепина. Мы с ним познакомились в 2019 году, я его запомнил очень жизнерадостным. На мой взгляд, это важно, когда ребята, наша молодежь, высаживая аллеи, вспоминают ветеранов. Основная задача — чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы передавали память о войне, память о тех людях, которые с оружием в руках или в тылу защитили нашу страну. «Сад Памяти» — это замечательная акция. Она длится уже не первый год, и Челябинская область входит в число регионов, где высаживается наибольшее количество деревьев, — сказал губернатор.

Ель сибирская теперь зеленеет в Саду Победы. Фото: gubernator74.ru

Накануне Дня Победы навестил Алексей Текслер легендарного фронтовика Владимира Федоровича Николаева, воевавшего в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Владимир Федорович — единственный ныне живущий челябинец из числа бесстрашных танкистов дивизии «черных ножей», наводивших ужас на немцев. Ножи с черной рукоятью перед отправкой на фронт подарили добровольцам оружейники Златоуста.

Бравый ветеран встретил главу региона при параде, в орденах и медалях и крепко пожал руку.

«Мы встречаемся каждый год в канун великого праздника. И я мечтаю, чтобы эти встречи продолжались из года в год. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за жизнь, за Великую Победу», — написал Алексей Текслер в своем аккаунте в «Инстаграме».

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛСЯ КОШМАР ВОЙНЫ

Утро Дня Победы в Челябинске началось с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Миллион жителей нашей области ушел на фронт. Около трети не вернулось домой. Южный Урал в годы Великой Отечественной дал фронту 18 тысяч танков, делал снаряды и мины, выпускал легендарную «Катюшу», лил бронированную сталь.

"Детям своим передайте, чтобы тоже запомнили". Фото: gubernator74.ru

На церемонии у Вечного огня губернатор подчеркнул: главная наша задача — сохранить память о подвиге нашего народа, передать эту память молодым. Чтобы не повторился кошмар войны.

ПЕЧАТНЫМ ШАГОМ ПОД ВОЕННЫЕ МАРШИ

Торжественного построения на площади Революции мы очень ждали: в прошлом году парад Победы в стране был отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Нынче же Челябинск вошел в число российских городов, где прошел парад Победы.

Челябинск очень ждал Парада Победы! Фото: gubernator74.ru

По традиции по площади прошли участники построения, военная и боевая техника, в том числе легендарный танк Т-34.

Челябинск очень ждал Парада Победы! Фото: gubernator74.ru

А вечером на набережной Миасса состоялся праздничный концерт. Небо над городом озарили всполохи салюта. Горожан со сцены в День Победы приветствовал губернатор. Эмоциональную речь Алексея Текслера люди встретили ликованием.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я очень рад, что у нас есть такая замечательная традиция — собираться вечером 9 мая на набережной реки Миасс, слушать и петь любимые песни, смотреть салют Победы. Для нас для всех это особый праздник, потому что Южный Урал внес неоценимый вклад в дело Победы. Большое количество жителей нашей области ушли на фронт, и многие из них не вернулись домой. День и ночь ковали Победу в Челябинске и в других городах. И я очень рад, что в прошлом году Челябинск и Магнитогорск были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Вы знаете, что в годы войны Челябинск называли Танкоградом. Не только центр промышленности, но и центр управления военной промышленностью находился в Челябинске — пять военных наркоматов работали в нашем городе. Я благодарю наших замечательных ветеранов, всех героев войны, кто вернулся и смог рассказать нам правду об этой войне. Я благодарю тружеников тыла и всех нас за то, что мы помним и передаем эту память нашим детям. Это очень важно. С Днем Великой Победы! Слава поколению победителей! Слава труженикам тыла! Слава легендарному Танкограду!

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