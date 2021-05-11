Названа причина аварии с автобусом в Курганской области, где погибли пять человек

Фото: УГИБДД УМВД России Курганской области

Стали известны подробности ДТП, в котором погибли пять человек на трассе в Курганской области. В региональном управлении ГИБДД назвали причину жуткой аварии с автобусом и внедорожником Audi Q7.

Сотрудникам полиции удалось восстановить хронология ЧП. Водитель Ауди Q7 ехал по трассе Екатеринбург – Шадринск - Курган в сторону Екатеринбурга. В салоне был еще пассажир - женщина. Навстречу кроссоверу двигался из Шадринска в сторону Тюмени автобус Мерседес - Бенц. Он ехал по маршруту «Шадринск – Исетское – Тюмень».

— По предварительной информации, на 229 километре водитель внедорожника выехал на встречку и столкнулся с автобусом, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии погибли оба водителя 65 и 64 лет. Еще два пассажира микроавтобуса — 21-летняя девушка и 66-летний мужчина скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Также среди погибших был шестилетний ребенок. Он получил травмы, его увезли в больницу, но спасти не удалось. Пять человек— женщина из легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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