Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 мая 2021: дебош в поликлинике и проблемы у застрявших в Гималаях туристов

Число заболевших в Челябинской области перевалило за 61 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Южном Урале эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться, а тем временем в Якутии фиксируется рост заболевания британским штаммом COVID-19. Дойдет ли он до нас пока неизвестно. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 12 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 100 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 228.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Причиной смерти других стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 99 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 639 человек. Под присмотром врачей остаются 2 855 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Пятеро челябинских туристов, которые застряли в Гималаях из-за пандемии коронавируса, останутся там еще на месяц. В Непале решили оставить закрытым авиасообщение с другими странами до конца месяца. Об этом сообщил продюсер Ruvison, автор презентационного ролика Челябинской области, Алексей Левин.

— Пришло распоряжение от правительства Непала, что они продлевают запрет на авиасообщения до 31 мая, — написал челябинец на своей личной странице в Instagram.

Напомним, 6 мая Непал объявил о закрытии международного авиасообщения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как сообщил СМИ глава консульского отдела посольства РФ в Катманду Михаил Сковородников, в настоящее время в стране находится 486 россиян.

Возвращаться в Катманду челябинские туристы планируют 14 мая. Фото: instagram.com/aleksey_levin/

Житель Ленинского района Челябинска устроил дебош в регистратуре поликлиники. Он хотел взять талончик, но что-то пошло не так. В порыве гнева мужчина кулаком ударил по защитному стеклу, осколки которого полетели в лицо сотрудницы.

у женщины остался шрам, убрать который можно только с помощью операции. А вот в отношении горе-пациента возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч.1 ст.118 УК РФ).

— В ходе предварительного следствия подсудимый вину признал в полном объеме, частично возместил материальный ущерб потерпевшей, затраченный на приобретение лекарств, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчине было назначено 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. Кроме того, он должен выплатит компенсацию морального вреда 40 тыс. рублей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 мая 2021 года.

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