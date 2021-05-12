ДТП с микроавтобусом в Курганской области: погибли пятеро, в том числе ребенок

Фото: УГИБДД по Курганской области

Авария случилась днем 11 мая на трассе в Курганской области. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который вез восемь человек. В результате аварии погибли оба водителя и пассажиры автобуса: 21-летняя девушка, 66-летний мужчина и пятилетняя девочка, которая скончалась в больнице.

— В Шадринской больнице скорой медицинской помощи остаются трое пострадавших в аварии, — сообщили в администрации Шадринска. — Еще двое пострадавших, которые были госпитализированы в учреждение с места аварии, будут лечиться амбулаторно и больницу покинули.

Также уточняется, что двое пациентов находятся в состоянии средней тяжести, и один — в тяжелом. Пассажир автомобиля Audi тоже находится в больнице.

Фото: УГИБДД по Курганской области

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