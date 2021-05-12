«Говорили, что разбита голова и ушиблено плечо»: в Челябинской области задержали группировку страховых мошенников, которые инсценировали несчастные случаи в поездах

Мошенники инсценировали в том числе падения на выходе из поезда. Фото: скрин видео МВД РФ

Компания из 16 человек — жителей Челябинской области — организовала целый мошеннический бизнес. С 2019 года предприимчивые товарищи имитировали получение травм во время поездок на поездах и получали страховые выплаты. За два года они получили 22 млн рублей. Именно такой ущерб озвучили в компании «Россгосстрах». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, членов группировки задерживали почти 200 представителей правопорядка в разных городах Южного Урала. Организатора заключили под стражу, а подозреваемых сообщников — под подписку о невыезде.

— Подозрения возникли у сотрудников Департамента экономической безопасности «Росгосстраха», когда они анализировали причины роста убыточности в сфере страхования пассажиров на железнодорожном транспорте, — сообщили в страховой компании. — Выяснилось, что около половины всех заявленных случаев по этому виду страхования приходится на Челябинскую область. Более детальное изучение документов показало, что в большинстве случаев фиксируются однотипные страховые события, а заявления от имени пассажиров, написанные словно под копирку, направляются в «Росгосстрах».

Членов группировки задержали в разных городах области. Фото: скрин видео МВД РФ

Все материалы страховщики передали в полицию. По подсчетам страховой компании, с 2019 года преступная группа заявила 170 страховых случаев на сумму 22 млн рублей.

В полиции выяснили, что схему придумал житель Кыштыма. Вместе со своим знакомым он подыскивал людей, которые за деньги имитировали получение черепно-мозговых травм и ушибов во время поездок на поездах дальнего следования. Для них проводили специальный инструктаж, подбирали и людей, которые выступали очевидцами.

Например, в августе прошлого года один из преступников ехал на поезде из Тюмени в Кыштым, разыграл падение и повреждение плеча. Собрал все документы и получил в страховой выплату больше 1,3 млн рублей. Хотя по камерам и показаниям свидетелей сразу после травмы мужчина выглядел вполне здоровым.

Над раскрытием преступления работало 200 правоохранителей. Фото: скрин видео МВД РФ

— Предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные 15 участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции пока установили только семь случаев на сумму пять миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru