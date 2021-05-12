Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 мая 2021: закрытие автовокзала у «Юности» и пятеро погибших за сутки

Уже больше года врачи борются с пандемией коронавируса
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Заболеваемость COVID-19 в этом месяце продолжает снижаться. Однако говорить о снятии масочного режима пока что еще рано. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 13 мая 2021 г.
Статистика: коронавирус74.рф
По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 324.
Скончались пять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли четыре пациента. Причиной смерти пятого человека стали сопутствующие заболевания.
Больничные палаты при этом покинули 97 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 736 человек. Под присмотром врачей остаются 2 849 зараженных.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» прекратит работу с 15 мая. Отправление всех рейсов переносится на автовокзал «Южные ворота». Информацию об этом размещена на сайте организации.
Руководитель компании «Служба организации движения» Сергей Валеев ранее отметил, что рейсы переносили в несколько этапов, чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам. До 14 мая на автовокзале у «Юности» остались лишь часть уфимского и полностью екатеринбургское направления.
Автовокзал у «Юности» закроется 15 мая
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Решили перенести их после праздников, чтобы люди не путались, чтобы они съездили на праздники так, как им было удобно до этого, — уточнил Сергей Валеев.
Напомним, ранее на «Синегорье» переносили рейсы в города Челябинской области. Информация о том, что автовокзал «Центральный» перенесут появилась осенью 2020 года. В нашем материале можно посмотреть, как выглядят автостанции в настоящее время.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 мая 2021 года.
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