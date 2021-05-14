Запах тухлой капусты в Челябинске: почему передвижные лаборатории показывают норму

Теперь маски спасают не только от коронавируса, но и от неприятного запаха. Фото: Андрей КАРА

Челябинск накрыла дымка едкого и вонючего смога. В министерстве экологии уверяют, что причина в пожарах, бушующих в соседних регионах, и слабом ветре, который не дает развеиваться примесям. Но жители сомневаются, потому что в воздухе ощущается неприятный запах серы, напоминающий тухлую капусту. Почему же показатели, снятые передвижной лабораторией, показываются норму? С этим вопросом мы обратились к руководителю проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александру Власову.

Александр Власов - руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух».

— Александр Сергеевич, в начале мая жители Курчатовского и Калининского районов Челябинска почувствовали резкий, очень неприятный запах в городе. Однако передвижная лаборатория не засекла критического увеличения концентрации вредных веществ в воздухе, сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков. Как так?

— Я периодически читаю информацию о том, что жители Челябинска или Рязани или Братска слышат очень неприятные запахи. При этом лаборатории могут зафиксировать или не могут зафиксировать превышение ПДК по вредным выбросам. Хорошо, когда фиксируют и реагируют.

Однако проблема здесь может быть и в том, что действующие гигиенические нормативы не всегда позволяют обеспечить комфортные для людей условия. В частности, это касается действующих гигиенических нормативов качества воздуха именно по дурнопахнущим веществам.

Установленная в настоящее время для метилмеркаптана ПДК в 1,5-3 раза превышает порог восприятия человеком запаха этого вещества. С 1999 г. по 2017 г. ПДК по метилмеркаптану повышена в 660 раз, а за последние десять лет — в 60 раз. С ростом значения ПДК увеличивается и объем разрешенных выбросов, неприятный запах есть, но выброс — в пределах нормы.

Сложившаяся ситуация, конечно, вызывает раздражение граждан качеством атмосферного воздуха.

Метилмеркаптан (метантиол) CH3SH — простейший представитель тиолов, бесцветный газ с сильным отвратительным запахом, напоминающий запах тухлой капусты.

— Много говорилось о том. что ПДК часто завышены. И это дает возможность предприятиям работать практически в обычном режиме и не быть нарушителем. при этом в воздух будут отправляться тонны вредных веществ.

— Я поддерживаю идеи ужесточения ПДК. В России с 1 марта этого года начали действовать новые гигиенические нормативы, в том числе предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, в воде, в почве. Ужесточены требования и снижены допустимые значения для ряда канцерогенных веществ. В атмосферном воздухе должно стать меньше бензола — в 1,7 раза, акрилонитрила — в 6 раз, тетрахлорметана — в 17,5 раз, 1,3-бутадиена — в 50 раз. Бериллия и его соединений вовсе не должно быть в атмосферном воздухе.

В федеральном проекте участвуют 12 городов, в том числе Челябинск и Магнитогорск. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— В прошлом году активно обсуждалась идея экологического стандарта Челябинской области. Что Вы об этом думаете?

— Я знаю, что его приняли в декабре 2020 г. Идея такого стандарта мне представляется интересной, в том числе и в части атмосферного воздуха. Думаю, некий стандарт благополучной окружающей среды можно было бы апробировать на территории городов-участников федерального проекта «Чистый воздух».

С учетом особенностей каждого города Стандарт может включать в себя, например, такие рекомендации, как нормирование выбросов от автономных источников теплоснабжения и автотранспорта. Стандарт позволит ввести соответствующие ограничения на территории города, либо позволит включить механизмы стимулирования использования экологичных видов топлива, внедрение автоматических систем управления дорожным движением на территории крупных населенных пунктов, позволит устанавливать требования к подвижному составу общественного транспорта в части экологических характеристик.

— Этот стандарт должен учитывать предложения НКО, их экологические программы и проекты?

— Конечно, должна быть единая экологическая дорожная карта региона, программа для разных целевых групп, участвующих в этом процессе. Программа действий органов власти, которые конкретно и персонально отвечают за экологические цели и мероприятия. Программа мероприятий промышленных предприятий, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, программы для общественных и образовательных организаций. И соответственно, каждая должна быть с целями, задачами, контрольными точками.

Экология — это многоуровневый комплекс, встраиваемый и в хозяйственную деятельность предприятия, и в жизнь региона, и конкретного человека. Если это экологическое образование, то это должны быть занятия в школах города на регулярной основе. И педагоги должны получить дополнительные знания и компетенции. И макулатуру надо собирать регулярно, и пластик и батарейки. А для этого параллельно должна создаваться инфраструктура сбора и переработки отходов.

— Челябинск — участник федеральной программы «Чистый город». Что это дало городу?

— Если говорить конкретно о Челябинске, то город активно включился в федеральный проект «Чистый воздух». В городе хорошо развивается система мониторинга атмосферного воздуха, что очень важно для получения объективной картины. За счет регионального бюджета приобретено больше 100 новых автобусов на газомоторном топливе, экологически более чистом. Есть программа обновления трамвайного парка.

Девять крупных промышленных предприятий приняли серьезные программы с общей суммой инвестиций в экологические проекты более 23 млрд. руб. до конца 2024 г. Уже вложены в модернизацию 7,9 млрд рублей.

В Челябинске, на мой взгляд, есть хорошее сочетание федеральных и региональных экологических программ. Это приносит свои результаты: за два года произошло существенное, на 34%, сокращение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города. Причем сокращение произошло как за счет уменьшения выбросов предприятиями, так и за счет общественного транспорта.

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