Отдыхаем правильно: ТОП-5 необходимых гаджетов для дачи

Дача — это не только грядки, рассада и борьба с вредителями. Современный загородный отдых немыслим без умных гаджетов, способных сделать вашу жизнь комфортнее. Предлагаем ТОП-5 гаджетов, которые стоит взять с собой на дачу.

Телефон с картой памяти

Телефон для дачи должен иметь мощную батарею и хорошую камеру, ведь за городом на него ложится много задач: проверить документы и отправить письмо, поделиться фото и видео в мессенджерах с друзьями, посмотреть кино или включить детям любимый мультик. Ну и цена девайса не должна быть заоблачной.

Аккумулятор смартфона должен держать хороший заряд при выездах на пляжи, когда к гаджету подключается портативная колонка или беспроводные наушники. И, конечно же, иметь камеры для качественных снимков и возможностью настроек нескольких видов съемки.

А чтобы снимать фото и видео можно было без опаски «забить» память телефона, приобретите дополнительно карту памяти microSD объемом до 64 ГБ. Стоит она не так дорого, зато запросто решит проблему свободного места в памяти смартфона.

Внешний диск

Если же на даче вы решили пересмотреть все сезоны любимого сериала, одной карты памяти может быть недостаточно. На помощь придет внешний накопитель. Внешний жесткий USB-диск поможет сохранить любимые фильмы и семейный фотоархив: с таким не страшно выехать на шашлыки, чтоб подключить его к ноутбуку и посмотреть кино, или в дружной компании показать соседям по даче коллекцию памятных фотографий. Внешний диск хоть и подороже карты памяти, зато гораздо вместительнее -объемом до одного терабайта!

Внешний аккумулятор

Чтобы батарея смартфона не подвела в самый ненужный момент, и вы успели досмотреть фильм, дочитать книгу или сделать тот самый «важный звонок», возьмите с собой на дачу внешний аккумулятор power-bank. Это портативный аналог домашней розетки, который сам сначала заряжается от сети, а потом делится энергией с другими гаджетами через USB-разъем или с помощью беспроводной связи. Современные модели переносных аккумуляторов могут на протяжении трех дней практически без перерыва подпитывать мобильные гаджеты, а само устройство за счет функции быстрой зарядки способно напитаться энергией всего за полчаса.

Портативная колонка

Согласитесь, отдыхать на свежем воздухе гораздо приятнее, чем в квартире. А чтобы возможность слушать любимую музыку была даже на пикнике или в лесу, выберите хорошую акустику для открытого пространства. Особой популярностью сейчас пользуются портативные колонки с соотношением хорошей цены и неплохого качества. Лучше, если гаджет будет иметь прорезиненный корпус: такая колонка не побоится проливного дождя или погружения в воду. Маленький вес колонки позволяет без труда разместить ее в сумке или походном рюкзаке. Батареи гаджета хватит на несколько часов работы: просто включайте музыку на вашем телефоне и воспроизводите ее через колонку по Bluetooth.

Идеальная связь, ТВ и безлимитный интернет

Если связь в месте вашего загородного отдыха все же оставляет желать лучшего, воспользуйтесь специальным гаджетом, который раздаст интернет всем вашим гостям или членам семьи. Речь идет об LTE-роутере. Модели идут в комплекте с SIM-картой МТС и отличаются наличием Power Bank и различными тарифами, из которых можно выбрать подходящий вам.

Ну а если хочется уютно расположиться перед телевизором, на помощь дачникам придет спутниковое телевидение. Кстати, сейчас этой услугой можно воспользоваться с двойной выгодой, получив в дополнение безлимитный интернет. Специальная акция от МТС предлагает смотреть более 210 каналов и пользоваться безлимитным интернетом на скорости до 10 Мбит/с.

Современные дачники не тратят время зря, ведь все перечисленные гаджеты уже есть в интернет-магазине МТС*. Покупки можно оформить с доставкой или забрать самостоятельно в ближайшем салоне оператора.

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