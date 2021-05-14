Пьющие голуби и обнаженные горожане: как в Челябинске переживают аномальную жару

Фонтаны и мороженое — самые популярные варианты, чтобы охладиться Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске середина мая, но по ощущениям наступил самый настоящий июль. Долго ждали тепла, а наступила аномальная жара, и на выходных синоптики прогнозируют повышение температуры. Водоемы еще недостаточно прогреты, чтобы там купаться, поэтому охлаждаться приходится другими способами. Мы прогулялись по Кировке и посмотрели, как челябинцы переживают жару.

Купаться рановато, а вот намочить ноги — самое оно Фото: Кирилл САДЫКОВ

Добавить немного песка, и вот вам пляжный волейбол Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторых челябинцев жара вынуждает раздеваться Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кому-то приходится еще и работать в такую жару Фото: Кирилл САДЫКОВ

А кто-то ходит в куртке. Наверное, от холодильника дует Фото: Кирилл САДЫКОВ

Голуби тоже нашли спасение в фонтанах — пока не наступил день ВДВ, можно попить Фото: Кирилл САДЫКОВ

От такой жары попадали даже самокаты Фото: Кирилл САДЫКОВ

Будем надеяться, что целого холодильника им хватит, чтобы освежиться Фото: Кирилл САДЫКОВ

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