Пьющие голуби и обнаженные горожане: как в Челябинске переживают аномальную жару

Фонтаны и мороженое — самые популярные варианты, чтобы охладиться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске середина мая, но по ощущениям наступил самый настоящий июль. Долго ждали тепла, а наступила аномальная жара, и на выходных синоптики прогнозируют повышение температуры. Водоемы еще недостаточно прогреты, чтобы там купаться, поэтому охлаждаться приходится другими способами. Мы прогулялись по Кировке и посмотрели, как челябинцы переживают жару.
Купаться рановато, а вот намочить ноги — самое оно
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Добавить немного песка, и вот вам пляжный волейбол
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Некоторых челябинцев жара вынуждает раздеваться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кому-то приходится еще и работать в такую жару
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А кто-то ходит в куртке. Наверное, от холодильника дует
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Голуби тоже нашли спасение в фонтанах — пока не наступил день ВДВ, можно попить
Фото: Кирилл САДЫКОВ
От такой жары попадали даже самокаты
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Будем надеяться, что целого холодильника им хватит, чтобы освежиться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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