«Круче питерского "Зенита"»: забавные видео челябинских волейболисток собирают миллионы просмотров в ТикТоке

Красавицы из «Динамо-Метар» поразят любого из без Тик-Ток. Волейбольный клуб «Динамо-Метар» г. Челябинск/vk.com

Видеоролики от красавиц-волейболисток из Челябинска «взорвали» сеть. За первые пять дней аккаунт в Тик-Ток «Динамо-Метар» собрал почти 65 млн просмотров в ТикТок, 11 тысяч лайков и более 450 тысяч подписчиков!

10-секундные ролики посвящены тренировкам, но разбавлены необычной подачей с женской изюминкой. Так, например, в одном из клипов волейболистка, сидя на скамейке запасных, пытается забанить парня в Инстаграм. И тут же идет нарезка игровых моментов, где волейболистка мастерски блокирует удары соперниц. В титрах идет: «Я могу блокировать удары в игре» и далее: «Но не могу заблокировать парня в Инстаграм».

Есть еще одно занимательное видео о разных типах подачи. Среди них, оказывается, есть и та, во время которой можно успеть сделать селфи, почитать книжку, выпить кофе и даже погладить белье… Словом, посмотрели на волейбол с юмором.

Кстати, давно замечено, что волейболистки — одни из самых стройных, длинноногих и симпатичных среди всех спортсменок.

В дирекции клуба при этом замечают, что такого успеха в ТикТок не ожидал никто. Аккаунт стал популярным не только в России, но и в США, а также в других странах мира. Лишь одно видео начало набирать по миллиону просмотров в час, тысячи комментариев и репостов. За пять дней только один ролик набрал почти 65 миллионов просмотров.

В клубе приводят и сравнения. Так, одни из самых популярных спортивных клубов в ТикТок — ФК «Зенит» за два года набрал 280 тысяч подписчиков и всего 2,8 млн лайков, ФК «Рубин» — за год 227 тыс. подписчиков и 2,3 млн лайков. Эти показатели челябинской женской волейбольной команде в Тик-Ток удалось преодолеть всего за неделю.

В этом сезона за челябинский клуб «Динамо-Метар» выступала горячая брюнетка Андреа Ранхель — капитан сборной команды Мексики. А в январе этого года руководители клуба сделали сюрприз для Андрея. Преодолев «пандемийные барьеры», привезли в Челябинск жениха девушки. Каков же был восторг мексиканки, когда после домашнего матча она увидела на трибуне своего любимого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru