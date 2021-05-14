Расписание трансляций матчей 30 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игры 16 мая 2021

«Спартак» сыграет в Грозном с «Ахматом». Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

16 мая пройдет заключительный тур чемпионата России по футболу 2020/21. «Зенит» уже забрал чемпионство, «Спартак» отвоевал место в Лиге Чемпионов, поэтому решающих матчей в верхней части таблицы не будет. Зато интересно в этом году выглядит битва за выживание. В 30 туре нас ждет противостояние «Уфы» и тульского «Арсенала», которые плетутся в зоне вылета. Побеждать нужно и тем, и тем, ведь в случае победы «Ротора» над «Рубином», кто-то рискует напрямую отправиться в ФНЛ. Публикуем расписание трансляций матчей 30 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021.

Из многообещающих матчей можно отметить московское дерби «Динамо» и ЦСКА. В предыдущем туре армейцы расправились с «Краснодаром», а вот динамовцы не побеждают уже в трех матчах подряд. Московский «Локомотив», на днях завоевавший Кубок России, примет на своем стадионе «Урал» из Екатеринбурга, а «Спартак» сыграет в Грозном с «Ахматом». Несмотря на гарантированное место в еврокубках, защитник красно-белых Жиго заявил, что команда будет биться и в последнем туре. На днях в Москве было совершено нападение на директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

Расписание телетрансляций матчей 30 тура чемпионата России по футболу 2020/2021

Воскресенье, 16 мая. Все игры пройдут в 13:55 (время московское).

«Ахмат» — «Спартак» — телеканал Матч Премьер;

«Локомотив» — «Урал» — телеканал Матч Футбол 1;

«Рубин» — «Ротор» — телеканал Матч Футбол 2;

«Тамбов» — «Зенит» — телеканал Матч Футбол 3;

«Динамо» — ЦСКА — телеканал Матч Страна;

«Химки» — «Сочи» — телеканал Матч Арена;

«Уфа» — «Арсенал» — телеканал Матч Игра;

«Ростов» — «Краснодар» — телеканал Боец.

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