Звуки музыки: в Челябинской области прошел Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев открыли концерт Пасхального фестиваля в Челябинске. Фото: gubernator74.ru

На Южный Урал симфонический оркестр Мариинского театра прибыл в брендированном составе, железной дорогой.

После долгого перерыва в гастрольную карту Пасхального фестиваля, созданного в 2002 году руководителем Мариинского театра Валерия Гергиева, включена Челябинская область.

Первый концерт музыканты под управлением маэстро Валерия Гергиева дали в Магнитогорске. Публика рукоплескала оркестру в ДК металлургов им. Орджоникидзе.

А после был волшебный концерт в Челябинске, в театре оперы и балета имени Глинки. Звучали Равель, Скрябин, Прокофьев, Дебюсси.

«ПРОГОВОРИЛИ 40 МИНУТ»

На концерте в Челябинске побывал губернатор Алексей Текслер. Журналистам он рассказал о знакомстве с маэстро:

— Выступление симфонического оркестра Мариинского театра — важное событие для Челябинска и Челябинской области. Много лет назад Валерий Абисалович организовал Пасхальный фестиваль, и я очень рад, что через 10 лет он вернулся в Челябинскую области. С Валерием Абисаловичем мы познакомились в январе прошлого года, нас познакомил Денис Мацуев. И предполагалось, что, пожав друг другу руки и сказав несколько фраз, мы разойдемся. А мы проговорили 40 минут. И в итоге, пришли к тому, что Пасхальный фестиваль обязательно нужно вернуть в Челябинск. Но в прошлом году по известным причинам этого не случилось. Но Валерий Абисалович свое слово сдержал и приехал в августе: оркестр Мариинского театра дал концерт врачам. И сейчас обещание, которое мне было дано, по факту реализуется. Я рад, что два наших города насладились потрясающим искусством. Уверен, наша дружба и культурное общение региона с Мариинской будет продолжаться много лет. Я все сделаю, чтобы часть Пасхального фестиваля проходила ежегодно в Челябинске, — сказал губернатор.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ В КАЗАНИ

Маэстро Валерий Гергиев пояснил, что «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля в Челябинске исполнилась в память жертв трагедии в казанской гимназии.

Кстати, концерт Мариинского оркестра в Магнитогорске был включен в программу Пасхального фестиваля в режиме онлайн: музыканты должны были играть в Набережных Челнах и в Альметьевске, но национальный траур, объявленный в Татарстане, отменил все мероприятия.

— Мы созвонились с Алексеем Леонидовичем, и нам очень быстро предложили возможность выступления в Магнитогорске, — сказал маэстро.

В театре оперы и балета имени Глинки звучали Равель, Скрябин, Прокофьев, Дебюсси. Фото: gubernator74.ru

ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ

Валерий Гергиев хорошо знает Челябинск: он и здесь выступал не раз, и отметил, как похорошел город:

— Я долго стоял у окна в номере гостиницы, рассматривал город. Он меняется к лучшему. Челябинск всегда был крупным индустриальным центром, городом-миллионником со своим историческим значением. Но у города есть мощный культурный потенциал, и о его развитии мы говорили с губернатором в 2020 году, в январе, — сказал Гергиев. — Я обратил внимание на хорошее состояние театра оперы и балета — это один из лучших театров России, и у него исторические большие достижения. С приходом Алексея Леонидовича идет культурное развитие города, параллельно с другими направлениями: все должно развиваться гармонично.

Пандемия коронавируса скорректировала творческие планы коллектива. С огромным удовольствием музыканты играют для жителей регионов. Гергиев заявил, что готов работать на развитие внутреннего туризма, создав специальные события в любой точке страны.

Справка

ХХ Московский Пасхальный фестиваль, созданный в 2002 году по инициативе руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы. В недели Пасхи концерты проходят в регионах России. Программу составляют симфонические и хоровые концерты, выступления звонарей. Фестиваль проходит и в концертных залах, и в храмах.

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