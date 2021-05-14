Житель Курганской области вытащил из горящего дома двух человек

Жаслан Шеставлетов. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Курганской области житель города Петухово Жаслан Шеставлетов вытащил из горящего дома двух человек. За совершенный героический поступок мужчину хотят представить к награде МЧС.

Инцидент произошел утром 2 мая. Жаслан гостил у своих родственников в жилом двухквартирном доме. В какой-то момент он почувствовал запах гари, который шел со стороны соседей. Он побежал к ним, но дверь оказалась закрыта на засов изнутри. Заглянув в окно, мужчина понял, что в квартире есть люди. Он выломал дверь и вошел в сени. Из задымленных комнат послышались слабые стоны. Жаслан ползком пробрался внутрь и обнаружил на полу женщину, после чего вынес ее на улицу. Пострадавшая была в сознании и рассказала мужчине, что в доме остались еще два человека. Вернувшись в квартиру, он нашел вторую женщину и также вынес ее на руках. Комната, где по словам хозяйки жилья, находился мужчина, к этому времени горела по всей площади, поэтому спасти его было невозможно.

Очевидцы пожара вызвали на помощь сотрудников МЧС.

— К тушению пожара площадью 100 м.кв. приступили оперативно прибывшие на место огнеборцы. Местные жители также не остались в стороне, их организовали на создание противопожарных разрывов путем разборки конструкций и тушение с помощью подручных средств. Те, кто не был задействован в тушении, контролировали разлетающиеся в условиях сильного ветра искры. Менее, чем за час открытый огонь удалось ликвидировать, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Жаслан Шеставлетов и спасенные им из горящего дома женщины. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Сотрудники МЧС поблагодарили Жаслана за мужество, отвагу и неравнодушие к попавшим в беду людям. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Instagram также отметил героический поступок мужчины.

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