Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 мая 2021: неспадающая жара, недетские игры подростков на воде и страшное открытие мотосезона

В жару и коронавирус страшным не кажется Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус понемногу уходит из Челябинской области. Уже несколько дней количество южноуральцев, которые победили COVID-19 и выписались из больниц, превышает число тех, у кого вирус подтвердился. Неудивительно, на такой жаре думается только о прохладной воде, мороженном и отдыхе. Чем, собственно, и занимались все выходные горожане. А мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 мая 2021 г.

COVID-19 слабеет

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 92 южноуральцев. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 61 703 случая заболевания COVID-19. Из больниц за это же время выписали 93 человека.

На лечении остаются 2776 человек. За сутки в Челябинской области скончались девять человек с коронавирусом: семь непосредственно о COVID-19, двое — от других причин.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Жара не отступает

Уже неделю в Челябинской области наблюдается аномальная жара. И если сначала все несказанно радовались теплу, то сейчас, в +36 градусов, находиться на улице становится тяжело. Больше всего страдают садоводы — без дождей недавно высаженный урожай не может. Мы узнали, когда же в Челябинскую область придут дожди. Спойлер — резкого похолодания в ближайшую неделю не будет.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Купаться — опасно?

Несмотря на то, что купальный сезон еще не начался, взрослые и дети уже оккупировали водоемы в Челябинске. Сотрудники МЧС прошлись с рейдом по необорудованным местам для купания и увидели десятки челябинцев, которые купаются в опасных местах — кругом валуны, крупные камни, скрытые под водой, скалы. А на Изумрудном карьере толпа подростков вообще прыгала с крыши заброшенного недостроя, высотой 10 метров!

Подростки ничего не боятся. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Мотосезон в Челябинске начался со страшных ДТП

Буквально днем байкеры Челябинска открыли мотосезон, а уже вечером — возле пригородного вокзала и на Дарвина произошли две страшные аварии. Автомобилисты в сумерках не увидели мотоциклистов и сбили их. Сейчас пострадавшие пилоты находятся в больнице. Еще одно страшное ДТП произошло 16 мая в Ленинском районе. Водитель «четырнадцатой» выехал на красный и столкнулся с иномаркой. В итоге водитель ВАЗ погиб, а его пассажирка оказалась в больнице. Еще одно ДТП произошло на Бродокалмакском тракте — здесь три пострадавших.

В аварии погиб челябинец. Фото: ГИБДД Челябинска

Облагораживаем город

С каждым днем Челябинск становится все красивее. И причина не только в цветущих деревьях, но и в инициативах горожан. Так, в Металлургическом районе на одном из самых оживленных перекрестков на электробудке появился портрет украинского гетмана Богдана Хмельницкого. Раньше этот шкаф был заклеен объявлениями, а теперь — радует глаз проходящим мимо горожанам.

Вместо загаженной будки - красивый портрет Богдана Хмельницкого. Фото: Тимур Гизатуллин/vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru