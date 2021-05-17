Весна в этом году ранняя и знойная. Фото: правительство Курганской области/vk.com

Всю неделю жители Курганской области радуются теплой погоде. Не просто теплой, а жаркой. Надолго ли пришел зной и когда в Курганской области пойдут дожди, чтобы напитать свежевысаженный урожай, — выясняла «Комсомольская правда». Какой прогноз на неделю с 17 по 24 мая дают синоптики?

Сегодня, 17 мая, в Курганской области температура воздуха местами поднимется до рекордных +37 градусов. Такой прогноз дают в региональном гидрометеоцентре. Ветер — 8-13 м/с. В Кургане — +33…+35 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Долгосрочные прогнозы здесь по традиции не делают.

«Яндекс. Погода» называет сегодняшний день самым жарким — +34 градуса. По данным сервиса, немного посвежеет в среду и четверг +22…+23 градуса. Остальную неделю +29…32 градуса. Солнечно и осадков не ожидается.

Схожий прогноз дает портал World-weather: +35 сегодня, в среду и четверг — +21…+24 градуса. В остальные дни +27…+32 градуса.

Не о дождях, а о грозах предупреждает «Гисметео». По данным сервиса, они ожидаются в Курганской области уже завтра, 18 мая. К грозам добавится сильный ветер — 15 м/с. В среду и четверг будет по нынешним меркам прохладно +20…+21 градус.

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