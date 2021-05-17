Все возрасты покорны: в Челябинске с успехом прошел фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровое поколение»

Фестиваль "Здоровое поколение" собрал в Челябинске более 200 участников и зрителей. Фото «Челябинск здоровый - Челябинск успешный».

Более двух сотен участников и зрителей не только из Челябинска но и других городов области, трехчасовая программа, концерт известных исполнителей, аттракционы для детей — военный лазертаг от Центра «Гвардия», конкурсы и викторины, ценные подарки и сертификаты на спортивную одежду от Центр Бега «Сибирь», полевая кухня, другие десятки призов и подарков для зрителей, призеров и победителей… Фестиваль здорового образа жизни «Здоровое поколении» по скандинавской ходьбе прошел в Челябинске в минувшие выходные в Парке «Сад Победы». Заметим, что именно 15 мая отмечается Всемирный день скандинавской ходьбы.

Для участников фестиваля были предложены дистанции различной протяженности. Фото «Челябинск здоровый - Челябинск успешный».

По словам одного из главных организаторов фестиваля руководителя челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислава Пидукова в этом году фестиваль расширил формат — кроме людей старшего поколения — от 55 лет и старше в состязаниях и конкурсах принимали участие и молодые участники (от 14 лет).

На дистанции вышла и молодежь. Фото «Челябинск здоровый - Челябинск успешный».

— Мы давно и успешно проводим подобные фестивали, занятия во всех районах города, привлекая все больше сторонников здорового образа жизни — сотни людей самых разных возрастов. Проекты, в том числе и с использованием гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, позволяют реализовывать самые различные инициативы. Главное, это сохранить и укрепить здоровье для людей всех поколений. А все занятия проводятся для всех желающих бесплатно во всех районах города, — подчеркнул Владислав Пидуков.

Владислав Пидуков - один из главных организаторов фестиваля "Здоровое поколение". Фото «Челябинск здоровый - Челябинск успешный».

После торжественного открытия и фитнес-разминки участникам в четырех возрастных группах — 55-63, 64-72, 73 года и старше, от 14 лет и старше, было предложено пройти дистанции от 250 до 750 метров. Оценивалась именно техника исполнения скандинавской ходьбы. По словам одной из инициаторов развития этого физкультурно-спортивного направления в Челябинске, арбитра Международной категории Светланы Макаревич именно правильная техника скандинавской ходьбы позволяет добиваться наибольшего эффекта.

На фестивале работали и специалисты челябинского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Кстати, на площадке фестиваля работали и специалисты челябинского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Любой желающий мог получить здесь консультацию, ответы на интересующие вопросы, касающиеся укрепления здоровья, занятия физкультурой и спортом в том или ином возрасте, объясняли то, как работает организм во время нагрузок, как лучше восстанавливаться после тренировок. Заведующая центром Екатерина Кудрявцева отметила, что занятия физической культурой и спортом важны в любом возрасте, и медицинские работники, спортивные инструкторы всегда готовы дать необходимую консультацию, грамотные рекомендации.

Почти два десятка ценных призов на церемонии награждения были вручены победителям и призерам фестиваля здорового образа жизни «Здоровое поколение».

Победители и призеры фестиваля получили почти два десятка ценных призов. Фото «Челябинск здоровый - Челябинск успешный»

— Фестиваль прошел на «Ура», собрав единомышленников — тех, кто уже давно занимается скандинавской ходьбой и тех, кто только недавно занялся этим уникальным видом тренировок. Здесь работают все группы мышц, при этом нет большой нагрузки на суставы, на сердце. Я считаю, что такие фестивали еще больше сплачивают людей всех возрастов именно под знаком здорового образа жизни, активного долголетия, мотивируют на дальнейшие занятия, — поделилась впечатлениями после фестиваля одна из участниц 67-летняя Любовь Патракова.

КСТАТИ

Перед началом фестиваля партнеры мероприятия — челябинская общественная организация «Молодежный центр» провела уже традиционную «Зарядку со звездой» — чемпионом Европы, призером чемпионата мира, многократным чемпионом России по кикбоксингу Виктором Михайловым.

Чемпион Европы, призер чемпионата мира по кикбоксингу Виктор Михайлов провел "Зарядку со звездой".

ДЛЯ СПРАВКИ

• По инициативе Владислава Пидукова в Челябинской области также реализуются такие социально значимые проекты физкультурно-спортивной направленности, как «Активное долголетие», «Беги за мной», «Здоровое поколение», Осенний и весенний батлы и другие. Подробнее на странице в социальной сети ВКонтакте.

• Бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, общефизической подготовке, другим видам спорта также проводятся во всех районах Челябинска.

• В этом году по гранту компании ОМК — завод «Трубодеталь» региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» также будет проводить занятия по физической культуре и спорту (скандинавская ходьба, общефизическая подготовка) для жителей поселка Новосинеглазово.

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