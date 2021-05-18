Храму Александра Невского в Челябинске вернут исторический облик

Фрагменты храмовой росписи позволяют реставраторам восстановить всю картину. Фото: gubernator74.ru
Известь, песок, вода — состав штукатурной смеси, с которой работали мастера по отделке и росписи храмов в начале прошлого века. Придерживаются технологии реставраторы из Санкт-Петербурга, которые сейчас в Челябинске скрупулезно восстанавливают облик храма Александра Невского на Алом поле.
С хирургической точностью, по сантиметру, по сохранившимся чертежам и методом аналогии специалисты воссоздают росписи стен и купола, выполненные учениками самого Васнецова. Больше века назад они использовали золото, серебро, бронзу и даже алюминий. Наши современники реставраторы говорят, тогда это был редкий материал.
Для Челябинска храм Александра Невского — особенный. В этом году православный мир отмечает 800-летие святого благоверного великого князя, и возвращение храму первоначального облика станет знаком нашего духовного возрождения.
Реставраторы из Санкт-Петербурга по миллиметру восстанавливают красоту. Фото: gubernator74.ru
ПОДАРОК ВСЕМ НАМ
Чудом уцелевшие элементы фресок в храме — подарок городу, каждому из нас. Специалисты говорят: храмов, где уцелели бы фрагменты масляной живописи, исполненной в стиле русской школы, почти нет. В нашем случае она таилась за толстым слоем штукатурки, нанесенным на стены и купол в советские годы. Состояние открытого позволяет увидеть то, что задумывал автор.
Эксперты Академии художеств (Санкт-Петербург) сняли с фрагментов фресок 65 световых мазков и на основании получившихся результатов подготовили эскиз росписи. В том числе, в купольной части, где живопись особенно повреждена.
Словно запеленатый в строительные леса, храм даже в таком облике выглядит замечательно. А после его открытия в 2023 году город и Челябинская область получит настоящую жемчужину — и не только с религиозной, но и с культурно-исторической точки зрения.
В возрождаемом соборе не в первый раз побывал губернатор Алексей Текслер. Он обошел все пространство храма — по строительным лесам, до самого купола, расспросил строителей и реставраторов, как будет выглядеть храм.
Губернатор Алексей Текслер курирует процесс реставрации собора. Фото: gubernator74.ru
А выглядеть он будет в точности так, как и задумывал талантливый архитектор Александр Померанцев. В конце XIX века он выработал новый стиль — русско-византийский. В нем и возвели храм Александра Невского.
Строили его на пожертвования челябинцев, городской думы и императора Николая II. В 1911 году здание было готово, однако на создание всех декоративных элементов средств не хватило — началась Первая мировая война.
Исправить ситуацию решили сейчас. Благодаря уцелевшим графическим рисункам на фасаде здания появится мозаика — о жизни Христа, об Александре Невском.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
В отделке храма используют уральский гранит и итальянский мрамор. Специально по заказу изготовлен особый кирпич, весом шесть килограммов каждый.
— Меня приятно удивил один из местных производителей кирпича. Мы обзвонили с десяток предприятий по всему Уралу, но никто не взялся исполнить наш заказ. Отмахивались: мы выпускаем типовую продукцию для гражданского строительства. Челябинское предприятие справилось с заданием оперативно и качественно, — говорит руководитель проекта АО «Ренессанс-Реставрация» Максим Чернов.
— Идет очень кропотливая реставрационная работа. Мы воссоздаем образ, который был заложен изначально. Эксперты из Санкт-Петербурга разрабатывают внутреннее убранство. Уровень — высочайший, — подтверждает протоиерей Борис Кривоногов, настоятель собора.
По контракту строительные работы в здании завершатся в декабре 2022 года — тогда будут сняты строительные леса, и в 2023 году храм распахнет свои двери для прихожан.
В следующем году со здания снимут леса и займутся внутренней отделкой. Фото: gubernator74.ru
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:
— Храм Александра Невского — памятник исторический, религиозный, один из старинных храмов, который сохранился в Челябинске. Мы, безусловно, сохраним и вернем к первозданному виду уникальные росписи внутри храма. Я думаю, он станет одним из красивейших в Челябинской области. Хочу поблагодарить компанию «Ренессанс-Реставрация», которая восстанавливает памятник. Благодарю Министерство культуры РФ, которое финансирует работы. Уже не раз я общался с министерством, и нам идут навстречу, потому что вновь открывающиеся объемы работ требуют дополнительного финансирования. Я здесь не впервые, и каждый раз мы внимательно все осматриваем, беседуем со строителями, с реставраторами. В 2023 году собор предстанет в своем историческом обличье — не только внутри, но и снаружи. Мы будем гордиться тем, что у нас такой замечательный храм.
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