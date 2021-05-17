Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 мая 2021: перенос автобусных рейсов с ДС «Юность» и когда откроют пляжи

На пляжах Челябинска уже начали работать спасатели Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ситуация с коронавирусом на Южном Урале отступила на второй план из-за аномальной жары. По данным гидрометцентра, такая погода будет держаться еще несколько дней. Особенно тяжелее всего приходится врачам ковидных отделений, которые вынуждены работать в защитных костюмах. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 18 мая 2021 г.

Статистистика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 93 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 796.

Скончались 8 пациентов. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь южноуральцев. Причиной смерти другого пациента стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 91 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 56 245 человек. Под присмотром врачей остаются 2 770 зараженных.

Статистистика: yandex.ru/covid19/stat

Администрация Челябинска собирается досрочно открыть пляжный сезон. Однако делать это власти собираются поэтапно, поскольку часть пляжей уже готова с прошлого года.

— Давайте посмотрим, потому что купальный сезон может быть открывать надо. Остальные откроем 25го мая, — отметила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании.

Ее зам по городскому хозяйству Александр Астахов возразил: вода в озерах пока холодная. Прогреется она к концу недели.

— Не рекомендуется находиться в воде потому, что средняя температура 18-20 градусов, — отметил Александр Астахов.

— Давайте будем ориентироваться по температуре воды и по готовности пляжей. Я бы поторопилась, — подытожила Наталья Котова.

Пляжи в Челябинске будут открывать поэтапно Фото: Валентина ВАГАНОВА

Стало известно, что станет с автобусными рейсами, которые базировались на недавно закрытом автовокзале у дворца спорта «Юность» в Челябинске. В Региональном Миндортрансе сообщили, что ни один маршрут не будет закрыт.

— На сегодняшний день все автобусные рейсы от дворца спорта «Юность» перенесены на другие автовокзалы Челябинска - «Южные ворота», «Северные ворота», автовокзал, расположенный в торговом комплексе «Синегорье», а также на автостанцию «Южная», — сообщили в ведомстве. — При переносе рейсов на автовокзал «Южные ворота» все рейсы пригородных маршрутов были переведены на новый Пригородный автовокзал, расположенный рядом с автовокзалом «Южные ворота». Непосредственно от автовокзала «Южные ворота» отправляется часть рейсов маршрутов межмуниципального, межрегионального и международного сообщения.

Всю информации о расписании перенесенных рейсов горожане могут узнать на сайте av74.ru.

Напомним, автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» прекратил свою работу 15 мая. До этого момента автобусные рейсы переносили в несколько этапов, чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам.

Один из самых популярных вопросов, который обычно задают пациенты — можно ли прививаться человеку, который уже переболел и имеет антитела к COVID-19?

На него ответит заведующий клинико-диагностической лабораторией ООО «ИНВИТРО-Урал», кандидат медицинских наук Павел Городечный в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Также поговорим, чем отличаются исследования на коронавирус, как подготовится к прививке, какой тест нужно сдавать для проверки эффективности вакцины и долго ли сохраняется иммунитет.

Не пропустите! Во вторник, 18 мая, в 08:30 на 95,3 FM — в Челябинске, 89,8 FM — в Миассе; 89,3 FM — в Златоусте. Или на сайте радио КП.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 мая 2021 года.

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