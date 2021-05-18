Непал незабываемый: челябинский путешественник, застрявший с группой туристов в Гималаях, рассказал подробности опасной поездки

Челябинец считает, что ради таких моментов стоит жить. Фото: https://instagram.com/aleksey_levin

Продюсер, предприниматель, путешественник Алексей Левин из Челябинска застрял с группой туристов в Гималаях. Авиасообщение с Непалом отменили в разгар майских праздников из-за коронавируса. Люди застряли в чужой стране, а сам Алексей чуть не умер на высоте 5 тыс. метров. Но все закончилось благополучно. Наш земляк считает, что непростые в эмоциональном плане приключения того стоили. Публикуем его впечатления от поездки от первого лица.

— У меня есть традиция — раз в год вписываться в «главное приключение года». По праву могу назвать нашу поездку или «экспедицию», одним из главных и ярчайших приключений, наверное, всей жизни.

В составе группы было пять туристов из Челябинска. Фото: https://instagram.com/aleksey_levin

Я не могу сказать, что жил с мечтой приблизиться к Эвересту. Нет, честно — такой мечты не было. Полгода назад Анна Малышева пригласила в это приключение, и я согласился. Никаких подробностей про маршрут не выяснял до последней недели, просто «прыжок веры» и желание взглянуть на мир глазами Ани и прикоснуться к магии её волшебных приключений под фирменным хэштегом #тасамаяжизнь.

Наши цели: базовый лагерь Эвереста на 5364 м, вершина Кала-Патхар на 5645 м и вершина Айленд-пик на 6 189 м. Сразу важно оговориться, что цели взойти на вершину Эвереста на 8 848 м у нас не было, так как эта история требует колоссальной подготовки как физической, так и финансовой.

Магия Гималайских гор есть. Проверено. Даже без эзотерики начинаешь в это верить, когда из-за облаков поваляется заснеженная вершина очередного шеститысячника (вершина выше 6 000 м), на глаза невольно накатывают слёзы какого-то детского восторга и безусловного счастья. Счастья!

Фото: https://instagram.com/aleksey_levin

Ради таких моментов и стоит жить. Когда, оглядываясь вокруг, ты видишь совершенно иной мир, подобно пейзажам Пандоры в фантазиях Джеймса Кэмерона, и просто не веришь, что это может существовать наяву. А теперь к этим красотам добавьте романтизма духа первопроходцев и покорителей Эвереста — в такой консистенции даже самый заядлый циник не сможет остаться равнодушным.

Фото: https://instagram.com/aleksey_levin

Да, в этом приключении было далеко не всегда легко и романтично. Поверьте, были разные состояния за это время, как физические, так и психологические. И я не могу назвать это путешествие лёгким и простым. Удача всегда оставляет за собой последнее слово.

Фото: https://instagram.com/aleksey_levin

В этот раз мое восхождение закончилось на высоте 5 200 метров в городке Горакшеп в 1,5 часах от Базового лагеря Эвереста. Резкое падение кислорода до 35% и плохое самочувствие заставили отступить от заветной цели и повернуть обратно. Ради себя и того, чтобы другие цели и мечты были исполнены. На самом деле, это тема для отдельного поста: выводы и уроки, которые я вынес из этой ситуации, особенно в сравнении с тем, какую позицию я выбрал тогда на Эльбрусе 5 лет назад.

А теперь немного статистики:

* 5 200 м — моя максимальная высота

* 21 день в путешествии

* 300 000 рублей стоимость экспедиции

* 120 ударов/мин средняя частота пульса

* 110 км пройденное расстояние

* 35% минимальный уровень кислорода

* 25 кг суммарный вес рюкзака

* 20 публикаций с нами в СМИ

* 14 дней без душа

* 12 Гб фото и видео контента

* 10 человек в команде

* 5 градусов минимальная температура

*1 недостигнутая цель

Подводя небольшой итог: все эти цифры точно того стоили. Стоили этих эмоций, воспоминаний на всю жизнь и людей, с которыми мы бок о бок прожили это. Честно, пока высокие горы не очень меня жалуют, видимо, ревнуют к родным Уральским горам. Но я не исключаю, что это не последняя наша встреча.

Спасибо каждому из вас за то, что прожили эту экспедицию вместе со мной. За ваши слова поддержки. Впереди нас с вами ждет еще много приключений.

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