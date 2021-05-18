Примерно так выглядит фандомат. Фото: Миронов Никита

В Челябинске и Магнитогорске появятся фандоматы — автоматы, принимающие бутылки. В них можно будет сдавать пластиковую, алюминиевую и стеклянную тару. Подобные устройства много лет работают в Москве, постепенно они появляются в крупных городах.

В отличие от обычных контейнеров для раздельного сбора мусора, фандоматы выдают вознаграждение — скидочные купоны или деньги. Как говорится, мелочь, а приятно!

— Талоны — сложная система. Надо какое-то время поработать с торговыми сетями. Поэтому пока деньги. За одну бутылку — не менее 1 рубля. Сейчас организации готовы платить по цене загрязненных отходов. Когда мы поймем, что система экономически состоятельная и самостоятельная, мы будем увеличивать стоимость, — рассказал на пресс-конференции КП-Челябинск директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

900 фандоматов поставят в Челябинск и Магнитогорск. В первую очередь они появятся в крупных торговых сетях, затем в вузах, парках и скверах. Часть поставят возле контейнерных площадок, но в тех дворах, где живет много людей.

В зависимости от конфигураций, каждый автомат вмещает от 100 до 300 бутылок. Планируется купить устройства, которые сами будут снимать этикетки и скручивать крышки.

Проект оценивается в 800 млн рублей. По большей части это будут федеральные средства. Зачем это нужно? Чтобы снизить уровень захоронения отходов. Сейчас на полигоне в Полетаево тоже сортируют мусор и, в том числе, отбирают пластик. Но прежде чем бутылки доедут до сортировки, они смешиваются с остальным мусором и становятся грязными. Качество вторсырья уже не то, говорят специалисты.

Фандоматы появятся в IV квартале 2021 — I квартале 2022 года.

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