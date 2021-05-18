«Опять поставили тяжелющий мусоровоз»: в новом микрорайоне Челябинска починили проблемную дорогу, но она прожила два дня

Дорогу залатали, но она «прожила» два дня. Фото: Эльвира Демченко

Власти Курчатовского района пообещали решить проблему проезда к домам №6 и 8 по улице Генерала Мартынова. Дорогу планируется привести в порядок, а пока делают проект, ищут деньги и укладывают асфальт, откроют временную, со стороны улицы Профессора Благих. Об этом рассказал КП-Челябинск глава района Сергей Антипов.

Новостройки на улице Генерала Мартынова сдали несколько лет назад. Дорогу построили безобразно, отмечает глава района: на плывун (насыщенный водой грунт) насыпали щебень и уложили тонкий слой асфальта. Это даже на фото видно невооруженным глазом. Застройщик обанкротился, дорога начала рассыпаться. Дошло до того, что застрял мусоровоз. Начались скандалы с невывозом отходов.

После многочисленных публикаций дорогу решили хоть немного привести в порядок: опсыпали щебнем, уложили асфальт. Но прожила она два дня.

— ЦКС опять поставили тяжелющий мусоровоз и в воскресенье дорогу опять продавили, — эмоционально комментирует Сергей Антипов.

Спустя два дня после ремонта. Фото: Эльвира Демченко.

А эти фото сделаны на прошлой неделе. Дорога как после бомбежки. Фото: Эльвира Демченко

Район просил регоператора направлять более легкую технику. Тем временем в ЦКС заявили, что направлять отдельную машину ради одного двора. Один большой мусоровоз обслуживает сразу несколько домов.

— Контейнерные площадки, установленные по адресам Генерала Мартынов 8 и Генерала Мартынова 6, по-прежнему не могут обслуживаться. Коммунальная техника не может проехать к мусорным бакам из-за повреждения единственной дороги. Службы, ответственные за состояние подъездного пути, в минувшие выходные проводили отсыпку дорожного провала. Но, как выяснилось в понедельник, несущая способность дороги не была восстановлена. 17 мая при попытке проехать по отремонтированному участку проезда мусоровоз компании-перевозчика ТКО лишь чудом не увяз в проседающем грунте, — рассказали в пресс-службе ЦКС.

Застройщик уложил на грунт-плывун тонкий слой асфальта. Фото: Эльвира Демченко

По просьбе регоператора управляющая компания должна перенести баки в соседний двор на Профессора Благих, 63а. Это временная мера до тех пор, пока не будет отремонтирована дорога. Однако администрация района опасается, что многие будут по привычке тащить мусор на прежнюю площадку.

В ближайшее время предстоит сделать проект строительства дороги на проблемном участке, подсчитать стоимость, отыграть аукцион. На все это придется потратить деньги из районного бюджета.

В качестве временной меры предлагается сделать резервную дорогу со стороны улицы Профессора Благих.

— Она уже жителями наезжена. Нужно прогрейдировать, убрать бордюр и строительный забор, — рассказал Сергей Антипов.

Однако и здесь не все просто. Во-первых, эти работы тоже надо согласовывать. Во-вторых, земля не муниципальная. Как рассказал глава района, она принадлежит фонду, который работает с обманутыми дольщиками.

На днях планируется провести совещание по проблемной дороге. КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

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