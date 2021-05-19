Лето в Кургане будет среднестатистическим, но дождей, согласно прогнозу, будет больше. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Погода зависит от многих факторов и достоверность долгосрочных прогнозов, даже научных, не превышает 55-60%. Но мы все-таки узнали, какая будет погода летом 2021 года в Кургане, и к чему готовиться садоводам.

Вероятностный прогноз на лето и первый месяц осени составили синоптики Гидрометцентра России. Температурных аномалий, согласно их данным, не предвидится. Так, в июне средняя месячная температура воздуха в Курганской области составит +16… +18 °С, в июле — +18… +20 °С, августе столбики термометров в среднем будут показывать значения от +15 °С до 17 °С.

В сентябре на западе региона ожидается температура выше номы, на всей остальной территории — норма: от 10 °С до 12 °С.

Засушливого лета в Курганской области не предвидится. В июне выпадет около нормы осадков — в общей сложности это 45-60 мм.

Дождливее всего будет в июле — от 52 до 78 мм осадков. Но, если для севера региона такой объем считается нормой, то всем остальным дожди покажутся обильнее, чем обычно.

Больше нормы выпадет осадков и в августе. Согласно прогнозам синоптиков, от 37 до 58 мм.

Зато сентябрь будет сухим — 30-39 мм, и это норма для Кургана.

Инфографика: Сергей Зверев

— Представленная информация ориентирована в интересах сельского хозяйства и для оценки рисков возникновения пожаров в лесах, — предупредили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — В течение лета 2021 года данные будут корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

По данным сервиса World Weather, в Курганской области в июне будет много ясных дней — 13. В основном — облачная погода. Днем воздух будет прогреваться до значений от +20… +25 °С, ночью столбики термометров будут колебаться в значениях от +14 °С до +19 °С.

В июле градусники будут показывать +25... +29 °С днем и +17... +22 °С — ночью.

В августе курганцам тоже удастся погреться на солнышке — днем будет +23... +27 °С.

Аналогичный прогноз дают и другие сервисы с погодой. Но стоит учитывать, что они формируют прогноз на основе многолетней статистики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru