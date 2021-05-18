Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 мая 2021: спасение застрявших из-за ковида туристов и ограничения на озере Тургояк

Проехать на машине к озеру Тургояк сейчас получится не везде из-за ограничений Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прошло уже чуть больше года с тех пор, как на Южном Урале ввели коронавирусные ограничения. Часть из них сегодня уже снята или ослаблена. Однако действие масочного режима остается неизменным. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 19 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 92 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 888.

Скончались 7 пациентов. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли шесть южноуральцев. Причиной смерти другого пациента стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 89 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 56 334 человек. Под присмотром врачей остаются 2 766 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Застрявшая в Гималаях из-за коронавируса группа туристов, среди которых пятеро челябинцев, возвращается домой. Самолет в Москву вылетел утром, 18 мая.

— Консульство России в Непале совершило подвиг, и этот рейс стал возможным. Билеты оплачивали сами. Каждый билет по 58 тыс. рублей, — рассказал КП-Челябинск участник экспедиции Алексей Левин. — Самолет примерно на 300 пассажиров. Полный.

Напомним, группа из восьми человек (двое с Украины, шесть — из России, среди которых пять челябинцев) прибыла в Непал 27 апреля, чтобы взойти в базовый лагерь Эвереста и покорить вершину Айленд Пик на высоте 6200 метров. 3 мая туристов застала врасплох новость, что авиасообщение прекращается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Затем ограничения продлили. При том, что добраться до аэропорта они могли не раньше 8 мая.

Группа туристов пробыла в Непале три недели. Фото: aleksey_levin/instagram.com

В Челябинской области ввели ограничения для туристов на озере Тургояк. Причина не в коронавирусе, а в противопожарном режиме, из-за которого запрещено нахождение в лесах. Так, вокруг озера запретили все вело и мотопрогулки, даже проехать на машине к точке отдыха получится не везде.

— Запрещен въезд и вход в лесной массив, отдыхать на пляжах озера можно, не разводя костры, — уточнила пресс-секретарь МЧС Миасса Елена Новикова. — Мы все отлично помним страшные пожары, которые были на Тургояке в прошлом году, и не хотим их повторения.

В ГОЧС по Миассу сообщили, что работают посты и всех разворачивают на въезде, но не везде.

— Перекрыты дороги на противоположный берег Тургояка от озера Инышко и Санатория «Волна». Это участок со сложным рельефом. В прошлом году там были сильные пожары, и техника никак не могла проехать, чтобы унять огонь. Поэтому основное внимание на эту территорию, — объяснили КП-Челябинск в Управлении ГОЧС Миасса.

Как добавили в ГОЧС, проехать к санаториям с хорошей, асфальтированной дорогой можно, если на вас заказали пропуск. Но в любом случае купальный сезон еще не открыт. Елена Новикова напомнила, что купальный сезон стартует 1 июня. На данный момент информации о досрочном открытии пляжей, как в Челябинске, нет.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 мая 2021 года.

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