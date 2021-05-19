«Вмятины явно на тачках будут»: на города Челябинской области обрушился град

Фото: «Типичный Чебаркуль» / vk.com
В Чебаркуле и Троицке Челябинской области накануне прошел дождь с градом. Жители этих городов запечатлели осадки и поделились фотографиями в социальных сетях. Особенно сильным град оказался в Чебаркуле — он буквально расстрелял стоящие автомобили, у которых сразу же сработала сигнализация.
— Вмятины явно на тачках будут, лобовое стекло вроде как живое, — пишет Лилия Азнабаева.
Фото: «Типичный Чебаркуль» / vk.com
Фото: «Типичный Чебаркуль» / vk.com
Но не все горожане беспокоились за автомобили. Некоторых больше заботила рассада в огороде.
— Ну что, кто помидоры высадил? Походу им хана, — пишет в социальных сетях Семен Иванов.
— Да нет, стоят даже не тронутые, — ответила Надежда Чистякова.
— Все цветы побило, ужас, что было! — добавила Ольга Гордиенко.
Фото: «Типичный Чебаркуль» / vk.com
Фото: «Типичный Чебаркуль» / vk.com
Досталось в этот вечер не только автомобилям и растениям, но и домашним животным.
— Мой котик напугался и сидит в диване, выманить не могу. Ни на что не реагирует вообще, — рассказала девушка с псевдонимом Лукерья Кукуруза.
А такой град выпал в Троицке Фото: читатель КП
По словам горожан, сам дождь длился не больше десяти минут, но этого хватило, что хоть немного разбавить устоявшуюся в регионе аномальную жару. Накануне в Челябинске тоже прошел небольшой дождь, а под конец дня разбушевалась гроза.
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