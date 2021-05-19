Отдать дань уважения: благотворительное ледовое шоу Татьяны Навки посвятили врачам

В Челябинске прошло ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В зале медицинские и социальные работники, многочисленные волонтеры, работники сферы культуры, спорта, служб занятости — все, кто сражался с коронавирусом на передовой, помогал и помогает людям бороться с болезнью. Для них известные фигуристы не жалели сил и эмоций. Невероятное полуторачасовое шоу «Руслан и Людмила» по мотивам одноименной сказки великого Пушкина показали в ледовой арене «Трактор» два раза подряд.

Татьяна Навка и Петр Чернышов в главных ролях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧЕРНОМОР КИРКОРОВ

Шоу уникальное потому, что в мюзикле выступают мировые звезды, именитые фигуристы и используются невероятные световые 3D-эффекты, масштабные видеоинсталяции, красочная сценография, костюмы. В главной роли — олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка.

На шоу в Челябинске выступили именитые фигуристы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пушкинский сюжет раскручен как изысканная театральная постановка — с массой меняющихся на льду ярких декораций. Руслан — пятикратный чемпион США Петр Чернышов, варяжский витязь Фарлаф — четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, злой чародей Черномор — чемпион России среди юниоров Евгений Кузнецов, добрый волшебник Финн — призер чемпионата мира Повилас Ванагас, Рыбачка — двукратная чемпионка мира Юко Кавагути... Всего в постановке задействовано несколько десятков фигуристов, многие из которых уже добились признания. На экране герои говорят и исполняют песни голосами Ани Лорак (Людмила), Александра Панайотова (Руслан), Филиппа Киркорова (Черномор) и других известных исполнителей.

В шоу использовались яркие декорации и костюмы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для справки: В репертуаре ледового шоу Татьяны Навки четыре масштабных представления по знаменитым сюжетам: «Руслан и Людмила», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Аленький цветочек».

Зрители увидели яркое шоу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БЕСПЛАТНЫЙ ПОКАЗ

Арена была полностью заполнена и на первом, и на втором выступлениях. Правда, полностью сейчас означает 75 процентов — таковы требования Роспотребнадзора. Билеты в продажу не поступали. Пригласительные раздали бесплатно врачам, медицинским работникам, волонтерам, социальным работникам — всем тем, кто работал, спасал жизнь и здоровье людям в острый период пандемии коронавируса.

Арена "Трактор" на шоу "Руслан и Людмила" была заполнена на 75 процентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт обратилась к зрителям, подчеркнув, что в марте прошлого года все полагали, что беда пройдет мимо, но все оказалось гораздо сложнее.

— На линии фронта были все, кто сегодня собрался в этом зале и мы вам очень признательны. Прежде всего, спасибо нашим врачам, медицинским сестрам, санитарам. Всем, кто организовывал работу в период пандемии, и кто работает на этой передовой сегодня. Это волонтеры, неравнодушные граждане, представители бизнеса, которые в самое сложное время оказывали и оказывают поддержку. Так, к примеру, в область самолетами были доставлены средства индивидуальной защиты, приобретались автомобили скорой неотложной помощи. Это та помощь, которую регион получил от Русской медной компании. Сегодняшнее ледовое шоу — это благодарность вам за труд, за самоотверженность, служение долгу, которое вы проявляете. От имени губернатора Челябинской области примите слова благодарности. Спасибо огромное, — сказала перед началом ледового шоу Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поблагодарила тех, кто был на передовой борьбы с коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что инициатором и организатором ледового шоу Татьяны Навки выступил Благотворительный фонд Русской медной компании. По словам руководителя Фонда Татьяны Баланчук, показ — это подарок врачам, медицинским, социальным работникам, волонтерам, представителям других профессий, которые вместе со всеми прошли сложный путь борьбы с коронавирусной инфекцией.

РАБОТАЛИ СУТКИ БЕЗ СНА

Врач-рентгенолог челябинской городской клинической больницы № 9 Татьяна Титова работает в больнице вместе со своей мамой — заведующей приемным отделением Ларисой Варламовой. Перед ледовым шоу, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды», вспомнила первые месяцы пандемии, которые выдались сложными для всей семьи.

Юлия Титова вместе с мамой Ларисой Варламовой работают в ГКБ №9 Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В сутки мы проводили до 200 КТ. Бывало, что до половины всех обследуемых направляли на лечение в наш ковидный госпиталь. Было очень тяжело — психологически, эмоционально, физически. Нередко дежурили сутками без сна. Медсестры, работающие в защитных костюмах, в летнюю жару теряли сознание. Несколько человек из нашего отделения тоже переболели «короной»... Потом ситуация начала стабилизироваться. Но и сейчас еще рано говорить о том, что COVID отступил. Больные продолжают поступать в отделение и проходят лечение, — рассказала Татьяна Титова.

СПАСИБО ЗА СКАЗКУ

В холле арены «Трактор» обустроили несколько интерактивных площадок. На одной из них каждый желающий смог написать свои пожелания — врачам, родным, близким, каким-то своим кумирам. Вот лишь некоторые послания: «Всем здоровья», «Не болейте», «Спасибо, что вылечили папу», «Благодарим врачей — от коллег из горбольницы Кыштыма», «У меня мама врач, и я ее очень люблю».

Зрители оставляли свои пожелания на специальном стенде РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На шоу я пришла вместе с дочкой. Ей всего 10 лет, но она смотрела все представление не отрываясь. Это действительно красочно, красиво и профессионально! Зарядились позитивом! Спасибо за сказку, — поделилась впечатлениями после выступления Наталья Крицкая, врач-терапевт одной из челябинских клиник.

ТЕПЛЫЙ, ДУШЕВНЫЙ ПРИЕМ

Генеральный продюсер, режиссер-постановщик и хореограф ледового шоу Татьяна Навка после выступления рассказала, что эту постановку они впервые показывают в Челябинске и она не ожидала такого теплого, душевного приема.

Татьяна Навка поблагодарила зрителей за теплый, душевный прием. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Публика великолепная, понимающая фигурное катание. В Челябинске знают именитых фигуристов, которые выступают в нашем ледовом шоу. Весь коллектив в восторге от такого приема. Такая энергия, аплодисменты — все заряжает позитивом, дает дополнительный адреналин. Уже с раннего утра мы начали репетировать. Кто-то даже толком не спал после перелета... Но когда мы вышли на лед — зал взорвался. Это очень приятно.

Татьяна Навка отметила, что сама в прошлом году переболела коронавирусом, правда, в легкой форме, и прекрасно понимает, насколько важен и непрост труд медиков:

— Медицинские работники всегда были и остаются на передовой, помогая людям бороться с болезнью. По сути, держат все на своих плечах. Спасибо им огромное. Дай бог, чтобы все эти напасти ушли. А сегодня во время нашего шоу, думаю, мы подарили сказку каждому, кто пришел на выступление. Уверена, что в Челябинске мы выступим еще не раз.

У Татьяны Навки есть и самые юные поклонники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, на представлении участников шоу в конце выступления зал аплодировал стоя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании Татьяна Баланчук:

— Хочется выразить слова благодарности тем, кто многим жертвовал — своим здоровьем, здоровьем своих близких, кто щедро делился своей любовью, просто показывал свою гражданскую позицию. Для них мы дарим это выступление. И прекрасно, что сегодня все приехали со своими семьями. И не только из Челябинска, но и из других территорий Южного Урала. Хочу выразить и слова благодарности Татьяне Навке, которая приняла приглашение выступить с благотворительными концертами в Челябинске. Подарила зрителям красивую постановку в исполнении мастеров высокого уровня.

Руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании Татьяна Баланчук. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Благотворительный фонд РМК во время пандемии предоставил минздраву Челябинской области миллионы средств индивидуальной защиты для медиков, бесконтактные термометры, передал областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок, автомобили скорой медицинской помощи, реанимобили. Было дополнительно закуплено 100 аппаратов ИВЛ. Десятки тысяч нуждающихся семей получили от РМК бесплатные продуктовые наборы.

Все желающие во время шоу могли пройти вакцинацию около арены "Трактор". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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