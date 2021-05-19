Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 20 мая 2021: как прошло благотворительное ледовое шоу от Татьяны Навки для врачей

В Челябинске прошло ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемиологическая обстановка на Южном Урале продолжает улучшаться. В регионе открываются пляжи, проводятся концерты, словно нет никакой пандемии, даже в магазинах уже все чаще обслуживают без масок. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 20 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 91 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 979.

Скончались 7 пациентов. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли четверо южноуральцев. Причиной смерти трех других пациентов стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 98 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 56 432 человека. Под присмотром врачей остаются 2 751 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Известные фигуристы приняли участие в благотворительном шоу «Руслан и Людмила», которое прошло на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 18 и 19 мая. Оно было посвящено врачам ковидных отделений. Билеты на эти выступления не поступали в продажу, а распространялись среди врачей, медицинского персонала, социальных работников, волонтеров — среди тех, кто вместе со всеми прошел сложный путь борьбы с коронавирусной инфекцией.

В шоу использовались яркие декорации и костюмы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роль Руслана исполнил пятикратный чемпион США Петр Чернышов, а Людмилу сыграла олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она поделилась своими впечатлениями о выступлении в шоу.

— Публика великолепная, понимающая фигурное катание. В Челябинске знают именитых фигуристов, которые выступают в нашем ледовом шоу. Весь коллектив в восторге от такого приема. Такая энергия, аплодисменты, — все заряжает позитивом, дает дополнительный адреналин. Уже с утра мы репетировали. Кто-то даже толком не спал после перелета... Но когда мы вышли на лед, зал «взорвался». Это очень приятно.

Татьяна Навка отметила, что сама в прошлом году переболела коронавирусом, правда, в легкой форме, и прекрасно понимает насколько важен и непрост труд врачей, медицинского персонала. Особенно, когда речь шла о борьбе с пандемией.

— Медицинские работники всегда были и остаются на передовой, помогая людям бороться с болезнью. По сути, держат все на своих плечах. Спасибо им огромное. Дай бог, чтобы все эти напасти ушли. А сегодня во время нашего шоу, уверена, мы подарили сказку каждому, кто пришел на выступление. Уверена, что в Челябинске мы выступим еще не раз.

Татьяна Навка и Петр Чернышов в главных ролях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ледовая арена на шоу "Руслан и Людмила" была заполнена на 75 процентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ледовом шоу также участвовали четырехкратный чемпион России, двукратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун, мастер спорта международного класса Артур Дмитриев и ряд других известных фигуристов.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 мая 2021 года.

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