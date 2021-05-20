Рубль за бутылку: руководитель челябинского Центра коммунального сервиса о «мусорной реформе» на Южном Урале

Генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов. Фото предоставлено пресс-службой ЦКС

Мусора меньше не становится. Скорее, его все больше и больше. Многие, наверняка это замечают на себе — стеклянные, пластиковые, ПЭТ-упаковки, иной мусор, который остается и потом выбрасывается… Как обстоят дела с вывозом мусора, как обрабатываются твердые бытовые отходы, а что не поддается переработке, что не относится к ТКО, насколько вырос объем таких отходов? А еще, как происходит переработка мусора, его захоронение и как население воспринимает инициативы по раздельному сбору отходов? Какие новые технологии внедряются в этой важнейшей коммунальной сфере? На эти вопросы в рамках онлайн-конференции ответил генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Центр коммунального сервиса — крупнейший региональный оператор в Челябинской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. Организации оказывает услуги в Челябинском, Карабашском и Магнитогорском кластерах. Это более 30 муниципальных образований, где ежегодно образуется около 800 тысяч тонн ТКО. Сегодня региональный оператор обслуживает более 25 тысяч контейнерных площадок. И их на 6 тысяч больше, чем было в начале 2019 года.

100 ТЫСЯЧ МЕШКОВ С СУББОТНИКОВ

Захид Камилов сразу коснулся темы недавних весенних субботников и скопившегося мусора, в том числе, и на контейнерных площадках. По словам руководителя Центра коммунального сервиса, средний норматив образования отходов после субботников возрастает в разы. И коммунальщики сталкиваются с большими объемами вывоза мусора. В этой связи есть и субъективные причины, касающиеся работы региональных операторов. Это и выход из строя транспорта и в ряде случаев непонимание сферы своих обязанностей со стороны подрядных организаций. Как следствие, могут нарушаться графики, мусор иногда вовремя не вывозится.

Руководитель Центра рассказал и об объективных причинах, которые значительно усложняют работу подрядных организаций. Это и затрудненный доступ к контейнерным площадкам — когда транспортные средства блокируют проезды, и свалки в частном секторе, когда на площадках складируют то, что не относится к категории твердых коммунальных отходов — к примеру, та же листва, оставшаяся в мешках после субботников в частности секторе.

— Конечно, мы нередко убираем и листву (не твердые коммунальные отходы), которая складируется на контейнерных площадках в частном секторе, хотя мы не обязаны это делать, — замечает Захид Камилов. — Это не зона ответственности регионального оператора. Но при этом стараемся не доводить дело до абсурда. Не вывезем — территория может превратиться в не санкционированную свалку. Примерно такое случилось недавно в Сосновском, Кизильском районах. Но нужно понимать, что собирая такой мусор, мы быстрее загружаем наши транспортные средства и это затрудняет обслуживание тех площадок, которые имеются на маршруте. Все это может приводить к удорожанию услуг, а это тариф, и мы стремимся к тому, чтобы этот тариф существенно не менялся… Сейчас мы ведем переговоры с органами местного самоуправления на предмет того, чтобы мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, вывозился силами местных муниципалитетов. На данный момент, на мой взгляд, это самая правильная практика.

— Сколько мусора после субботников было вывезено силами Центра коммунального сервиса?

— Порядка 100 тысяч мешков. Для того, чтобы был понятен объем: одно транспортное средство вывозит 60-70 мешков за раз. Понятно, что работы было очень много.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА КОНТЕЙНЕРЫ?

Захид Камилов отметил, что системно решается вопрос с обслуживанием контейнерных площадок в городе Златоусте. Власти муниципалитета предпринимают усилия по возложению ответственности за наведение порядка и содержания мест накопления ТКО в многоквартирном жилом фонде на управляющие компании. Отметим, что подавляющее большинство таких площадок в регионе не закреплены за управляющими компаниями. Но ситуация меняется, власти постепенно решают эту острую проблему. И действия органов местного самоуправления Златоуста в этом вопросе весьма успешны.

Руководитель Центра также сообщил, что за 2020 и 2021 годы регоператор приобрел порядка 2300 новых баков различной емкости для контейнерных площадок. На эти цели было потрачено более 30 млн рублей. Но при этом есть дефицит таких контейнеров, особенно в частном секторе, и этот дефицит был наиболее острым в начале 2020 года. И здесь органы местного самоуправления, региональные власти сработали достаточно эффективно. Субсидия в размере 100 млн рублей, которая была выделена по линии областного Министерства экологии, действительно помогла. Были закуплены новые контейнеры, построены новые площадки.

— Рассматриваются ли варианты передачи контейнеров и самих площадок управляющим компаниям?

— Мы уже выходили с такой инициативой. Рассчитали, что это не приведет к повышению тарифа, но при этом число контейнерных площадок может увеличиться. Главное, что будет закреплена ответственность за их эксплуатацию. Уровень содержания таких площадок станет куда выше.

— Коммунальных отходов становится все больше. Будут ли расти тарифы на вывоз ТКО?

— Это сложный, многогранный вопрос. Он связан с расходами, которые несет региональный оператор. Они меняются каждый год. И как раз растут с увеличением объемов коммунальных отходов. В этой связи меняется законодательство, делая всю систему еще более прозрачной. Но за этим, безусловно, стоят дополнительные расходы. Пока сложно говорить насколько эти расходы изменятся. Что касается тарифа, то однозначно он не будет статичным, что наблюдается в любой коммунальной сфере.

900 ФАНДОМАТОВ

Директор Центра коммунального сервиса также ответил и на животрепещущие вопросы, касающиеся сбора и переработки мусорных отходов. В частности, о том, что в Челябинске планируется установить автоматы по приему тары — фандоматы. С этой инициативой выступило федеральное Министерство природных ресурсов и ППК РЭО. Отметим, что проект по внедрению фандоматов в Челябинской области был поддержан, в том числе, и Центром коммунального сервиса. Его планируется реализовать за счет федеральных и региональных субсидий, а также за счет средств инвесторов. Расскажите подробнее о проекте?

— Это европейская и мировая практика. Такой по сути федеральный проект поддержал и губернатор Челябинской области. Проект очень интересный, но будет довольно сложным в реализации. Но полагаю, что мы сможем довести его до конца, — отмечает Захид Камилов. — Смысл этого проекта — увеличить сбор вторичного сырья — пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары. И главное, что заложено и в Национальном проекте «Экология» — увеличить именно раздельный сбор мусора. Цель — снизить уровень полигонного захоронения отходов. Фандомат — это способ извлечь вторичное сырье на том этапе, когда оно еще не смешано, не загрязнено. Такое вторсырье эффективно можно извлечь из оборота, не превращая все это в обычные отходы.

Руководитель Центра коммунального сервиса рассказал, что в ближайшие годы в Челябинске и Магнитогорске планируется установить 900 таких фандоматов (600 — в Челябинске, 300 — в Магнитогорске). В первую очередь аппараты должны появиться на площадках крупных торговых сетей, а также в вузах, на территории парков, зон отдыха, где наибольшее скопление людей. Фандоматы планируется размещать и на ряде контейнерных площадок в жилых массивах. Логистика завязана на то, чтобы собрать наибольший объем вторичного сырья. Стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей и львиная доля этих средств поступит из федерального бюджета. Планируется, что фандоматы в Челябинске и Магнитогорске появятся не позднее начала следующего года.

Подобные фандоматы работают в Москве, Санкт-Петербурге. В зависимости от модели, каждый автомат вмещает от 100 до 300 бутылок. Планируется приобретать и устанавливать и такое оборудование, которое само будет снимать этикетки и скручивать крышки. Вся информация о типе аппарата будет указываться на информационных щитах.

Захид Камилов сообщил, что определена и цена, которую получат те, кто будет сдавать вторичное сырье в фандоматы. Так, к примеру, за одну пластиковую бутылку можно будет получить минимум один рубль.

— Пока установлен такой тариф, поскольку переработчики мусора должны будут увидеть эффективность работы такого оборудования. Если дело пойдет, то, вероятно, и выплата увеличится, — сказал Захид Камилов. — Пока это будут деньги, но в дальнейшем не исключено, что появятся и чеки-талоны на скидки, скажем, в ближайшей торговой сети. Такая практика есть во многих европейских городах.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Как население воспринимает раздельный сбор мусора, насколько люди приучаются к такому обороту отходов, и в каких территориях наиболее активно внедряются такие проекты? Захид Камилов рассказал, что в пяти территориях Челябинской области и при участии подрядных организаций Центра коммунального сервиса и при поддержке органов местного самоуправления такой раздельный сбор мусора сейчас активно развивается. Особенно это касается Южноуральска, где более 90 процентов всех площадок оборудованы специальными контейнерами для раздельного сбора — для смешанных и сухих отходов.

— Такая практика началась еще в 2019 году. Поначалу активность населения была не очень высокой, сейчас люди начали привыкать и результаты очень неплохие. Такой же проект мы сейчас реализуем в Копейске. В целом такие проекты нужно переводить в системное, контролируемое, прозрачное русло. По такой схеме мы сейчас работаем в Копейске, где оборудовано уже 60 площадок для раздельного сбора мусора. В Челябинске пока такими контейнерами оборудованы два микрорайона. Смотрим, как покажет себя такая практика в областном центре. Пока тенденция положительная… По Нацпроекту «Экология» до 2030 годы в территориях до 100 процентов отходов должны собираться раздельно. И не менее 30 процентов — утилизироваться. Без раздельного сбора сделать это будет невозможно. Это очевидно.

— Где еще планируется вводить массовый раздельный сбор мусора?

— В ближайшее время такой проект будут реализован в Миассе. Но это будет возможно после создания там дополнительных инфраструктурных объектов — нужно понимать, что недостаточно просто установить контейнеры для раздельного сбора мусора и задекларировать эту работу. Вторичное сырье нужно куда-то сдать, нужно его обработать, и при этом не допускать, чтобы оно везлось, скажем, за 140 километров до Челябинска в смешанном или полусмешанном виде. Это негативно сказывается на его качестве и возможности его дальнейшей утилизации. Фактически оно может попасть на тот же полигон ТБО… Это не наш проект, но мы его поддерживаем. Совместно с Минэкологии региона в Миассе планируется построить современный мусоросортировочный комплекс. Этот проект сейчас активно обсуждается. Когда он будет реализован, на территории Миасского городского округа будет введен массовый раздельный сбор мусора, поскольку рядом будет расположен объект, который самостоятельно сможет работать с такими отходами.

Руководитель Центра коммунального сервиса затронул и вопрос, касающийся сокращения оборота бумажный квитанций за оплату вывоза ТКО. Центр уже давно предлагает потребителям такую возможность. Достаточно написать заявление в ЦКС или в биллинговую организацию, которая выставляет счета и рассылает квитанции, либо отправить письмо-заявление через официальный сайт Центра www.cks174.ru. Все сообщения обрабатываются и вопросы с переходом на электроны квитанции будет решен положительно.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ответы на вопросы от слушателей онлайн-трансляции

— Насколько за последние годы увеличилось количество ТБО в городах?

— Могу сказать, что за 10 лет количество мусора возросло многократно. Связано это и с увеличением потребления и из-за использования разного вида упаковок. Конечно, упаковка — не зло. Она позволяет сохранять продукт, служит маркетинговым инструментом. Но с ней тоже нужно работать и стараться ее перерабатывать. Однако, к сожалению, не все виды упаковок удается использовать вторично. Скажем, в Европе заводы по переработке Тетрапак-упаковки можно пересчитать по пальцам, таких производств единицы. Не поддаются переработке пищевые отходы, львиная доля изделий из дерева.

— Изменятся ли правила вывоза мусора, обращение с твердыми бытовыми отходами?

— Да, изменения коснутся работы регоператоров и подрядных организаций. Что касается работы с населением, то здесь ожидаются минимальные изменения.

— Как производится вывоз мусора с челябинских погостов?

— Центр коммунального сервиса недавно заключил договор с восьмью городскими кладбищами. Раз в неделю вывоз мусора мы производим. После субботников только за одну ночь с Успенского кладбища мы вывезли 12 машин мусора. Постепенно мусор со всех погостов будет вывезен.

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