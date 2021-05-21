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Общество21 мая 2021 5:00

Родительские дни отменены, но дети летом отдохнут замечательно

Гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» стала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
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Летний отдых состоится.

Летний отдых состоится.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

— Ирина Вячеславовна, недавно мы отметили великий праздник — День Победы. Как в Челябинской области поддерживаются ветераны и все приравненные к ним?

— У нас разработана система поддержки наших уважаемых ветеранов, которая выражается как в материальных мерах, так и в социальных услугах. Вместе с приравненными к ветеранам в Челябинской области сейчас проживает около 14 тыс. граждан. Конечно, если мы будем говорить об участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, таких, увы, осталось гораздо меньше.

Доступна такая форма поддержки, как социальное обслуживание. Например, на дому: есть возможность подключить социального работника к различным видам услуг, начиная с уборки и заканчивая походом в магазин, оплаты жилищно-коммунальных услуг и т.д.

Если мы будем говорить о материальной составляющей, упомянем о существенной мере — помощи на ремонт жилья ветеранов и на газификацию.

Важно, что в прошлом году по инициативе губернатора Алексея Текслера были существенно изменены размеры помощи: они увеличились практически на 40 %. В зависимости от вида работ сумма колеблется от 40 тыс. руб. до 107 тыс. руб.

107 тыс. руб. — работы капитального характера. Минимальная сумма — это текущий ремонт в квартире.

Ежегодно на эти цели, и 2021 г. — не исключение, в бюджете Челябинской области предусматривается около 28 млн руб. Согласно подготовленным заранее заявкам, порядка 480 получателей в этом году в регионе таким образом смогут улучшить свои жилищные условия.

В рамках этой же материальной помощи льготник может газифицировать свой дом.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Фото: пресс-служба министерства.

— Легко ли получить эту помощь? Те, кому она положена, — люди в преклонных годах, и ходить по инстанциям с бумагами им утомительно.

— Можно полностью поручить решение вопроса социальным службам, чтобы минимизировать сбор документов.

Если вернуться к материальным мерам поддержки, скажу, что губернатором принято отдельное решение в 2021 г.: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Челябинской области, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей выплатить к 9 мая единовременно по 5 тыс. руб.

ДОВЕЗУТ ДО МЕСТА ОТДЫХА

— Продолжая тему внимания и заботы, хочу спросить о том, как налажена тема оздоровления ветеранов в Челябинской области? Мы знаем, что из-за пандемии программы оздоровления, санаторно-курортного лечения были свернуты.

— Мы понимаем, что ряд ограничительных мер, связанных с требованиями Роспотребнадзора, сохраняется. Но если мы говорим об оздоровлении ветеранов за счет областного бюджета, у нас закуплены путевки, которые мы предоставляем бесплатно данной категории; их можно получить в управлениях социальной защиты по месту жительства. Имеется ввиду оздоровление в санаториях Златоуста и Кыштыма — они победили в тендере. С соблюдением всех требований, в частности, по наполняемости в сокращенном формате, и по соблюдению санитарных требований (социальная дистанция, масочный режим, обработка всех помещений) мы планируем, что в течение года здоровье поправят около 200 человек.

Ветераны поправят здоровье в санаториях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Трансфер ветеранов до мест отдыха организован?

— Конечно. Нашим уважаемым ветеранам не нужно волноваться: поставщик услуги берет эту задачу на себя.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ПУТЕВОК

— Перехожу на другую важную категорию, которая находится тоже в поле зрения губернатора и министерства социальной защиты — семьи с детьми. В регионе разработан пакет мер социальной поддержки. Какие их них самые актуальные?

— Если мы говорили про оздоровление ветеранов, стоить продолжить тему в части оздоровления наших ребят. Мы традиционно проводим оздоровительную кампанию для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в областном бюджете предусмотрено 250 млн руб. По итогам конкурсных процедур уже приобретено почти 8 тысяч путевок.

Наша часть оздоровительной кампании стартовала с 21 апреля, и на 1 смене побывало уже 1 тыс. ребятишек. 20 мая открывается следующий заезд. Все организовано в соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора.

В этом году из 8 тыс. детей по линии министерства социальных отношений Челябинской области около 5 тыс. поправят здоровье в санаториях; остальные побывают в загородных лагерях. Принципиальная разница — в количестве дней и в услугах, которые предусматривают организации.

Для получения бесплатной путевки родителям нужно обратиться в управления соцзащиты по месту жительства.

— Какие ограничения, вмененные про рекомендации Роспотребнадзора, действуют в детских лагерях? Знаю, что отменены родительские дни.

— Верно. А еще — наполняемость смены — 75 %. То есть, количество детей в отрядах меньше, чем в классической смене; есть ограничения по массовым мероприятиям и организации питания.

Безопасность детей — самый важный вопрос, потому все сотрудники лагерей обязательно тестируются на COVID-19. Тестирование проводится, в том числе, еще до заезда. В случае выявления у сотрудника новой коронавирусной инфекции он не допускается до работы в лагере. Обязательна обработка всех помещений, соблюдение масочного режима. Конечно, 21 день детям отдыхать в маске сложно, но весь профессиональный состав соблюдает это требование.

МАТКАПИТАЛ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗЕМЛЮ

— Отдельную программу можно записать по социальной поддержке семей с детьми, которые введены в Челябинской области.

— Совершенно верно. Остановлюсь на самых востребованных. В первую очередь, на той, что действует второй год и введена по инициативе губернатора Алексея Текслера. Родителям компенсируются средства, потраченные на оздоровление особенного ребенка.

Родители могут сами выбирать — проходить ли ребенку реабилитацию или оздоровить его. В рамках этой меры социальной поддержки мы готовы компенсировать либо ее полную стоимость, если она не превышает 28,5 тыс. руб. Порядка 4 тыс. семей воспользуются этой мерой поддержки в 2021 г.

Стоит сказать о региональном материнском капитале, размер которого вырос по решению губернатора с 63 тыс. до 104 тыс. руб. Предусмотрена ежегодная индексация.

Мы ежегодно мониторим перечень направлений, на которые можно направить средства материнского капитала, и список их существенно вырос. Раньше они были традиционные: погашение кредита, взятого на улучшение жилищных условий; образование и медицинские услуги.

Сейчас направлений намного больше: газификация индивидуального жилого дома; строительство. Мы активно сотрудничаем с родительскими объединениями региона, которые представляют многодетные семьи, и учитываем их мнение. На средства регионального маткапитала можно приобрести садовый или огородный участок. И отклики семей самые положительные.

Работа на грядках - это еще и трудовое воспитание ребенка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если говорить о такой мере поддержки, как улучшение жилищных условий, нельзя не упомянуть о компенсации взамен земельного участка многодетным семьям. Наличие такой компенсационной выплаты в Челябинской области отмечено и на федеральном уровне как положительна практика регионов. В 2021 г. изменился размер выплаты. Он теперь фиксированный — 252 тыс. руб. При этом, по решению губернатора, поддержанного депутатами Законодательного Собрания, предусмотрена ежегодная индексация. Теперь наши родители могут понимать, что в следующем году размер выплаты будет чуть больше, чем предыдущий.

Серьезную заинтересованность семей Челябинской области мы видим в использовании таких направлений расходования регионального маткапитала, как улучшение жилищных условий — либо на погашение кредита, либо на покрытие договора купли-продажи. По итогам 2020 года 400 семей воспользовались этим направлением. В бюджете региона в нынешнем году предусмотрено 88 млн руб. Мы будем стараться делать эту практику максимально эффективно.

ЖДЕМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ С ДОКУМЕНТАМИ

— Не могу не коснуться темы газификации. Газ в жилом индивидуальном доме — один из критериев комфортной жизни.

— Да. Все привыкли, что ранее эту работу мы вели с ветеранами. Сейчас в Челябинской области принят закон, инициированный губернатором, который вступит в действие с 1 июля.

Многодетные семьи и одиноко проживающие пенсионеры могут претендовать на выплату, которая позволит покрыть расходы на внутридомовую газификацию. Речь идет не о подводе газа к земельному участку, а о монтаже внутри дома и покупке газового оборудования.

Газ - элемент комфорта в доме.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В зависимости от стоимости выполненных работ будет меняться размер выплаты. Максимальный размер выплаты — 60 тыс. руб., зависит от выполненных работ.

С 1 июля мы начинаем прием документов. Мы постарались реализовать и межведомственные запросы, если потребуется, например, подтвердить статус. В перечне критериев есть и нуждаемость заявителя, привязанный к малоимущности. Доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов: на одного члена семьи должно быть менее 22 тыс. руб. в месяц.

Будут и такие документы, которые может предоставить только заявитель. Например, документы о расходах — на приобретенное оборудование и его монтаж.

— Вы просчитывали потенциальное число заявителей?

— Когда мы готовим предложения по любой мере поддержки, мы просчитываем, на сколько она будет востребована. Мы приблизительно считали, что порядка 4 тыс. семей у нас будут нуждаться в ближайшее время в такой мере. В бюджете 2021 г. на полугодие предусмотрено порядка 49 млн. руб.

Обращаться нужно в управление соцзащиты по месту жительства. У нас традиционно управления контактируют с жителями. По большинству мер поддержки, кстати, можно обратиться в МФЦ или на портал госуслуг. Но по новым мерам, таким как газификация, мы рекомендуем обращаться в управления социальной защиты, потому что могут возникать вопросы.

АДРЕСНО, С МАКСИМАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

— Возвращаясь к теме поддержки семей с детьми, не могу не коснуться темы выплат, положенных на детей от 3 до 7 лет: вопрос актуальный, так как категория многочисленная.

— Напомню, что впервые эта мера появилась в 2020 г. как нельзя кстати, потому что стала подспорьем семьям в непростые времена ковидных ограничений. И по Челябинской области, и, общаясь с коллегами из других регионов, мы видим, насколько она была востребована.

Анализируя прошлогоднюю практику, наши коллеги из федерального министерства труда и социальной защиты вышли с инициативой, и правительством РФ она была поддержана.

Сейчас изменились критерии назначения выплаты, и появилась возможность варьировать ее размеры. В любом случае, основной критерий — статус малоимущей семьи. В 2020 году выплату назначали всем, вне зависимости от того, насколько низкий доход, размер был единым для всех — 50 % от прожиточного минимума.

В этом году, с 1 апреля, мы реализуем нововведения: если, получая 50 % от прожиточного минимума, семья не выходит на новый уровень дохода, который бы позволял говорить, что он соответствует прожиточному минимуму, тогда просчитывается пособие в размере 75 %. Иначе назначается размер пособия в 100 % от прожиточного минимума.

Принципиальное изменение позволяет максимально реализовать принцип адресности и нуждаемости.

И еще одно изменение в рамках принятых мер соцподдержки — при назначении анализируется не только уровень дохода, но и объем движимого и недвижимого имущества семьи.

На сегодняшний день у нас уже порядка 97 тыс. семей получают данную меру поддержки, и мы получили около 45 тыс. заявлений на пересмотр размера пособия. Максимальная цифра по 2020 году — 117 тыс. получателей. Думаю, что в этом году мы в этих цифрах на пиковых значениях будем.

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