Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 мая 2021: какие пляжи будут открыты для купания и пустят ли родителей на выпускные

Купальный сезон в регионе еще не открылся, но у водоемов уже дежурят спасатели

Статистика по COVID-19 на Южном Урале продолжает улучшаться. В последнее время все больше людей выписывается из больниц чем заражается. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 62 069.

Скончались 9 пациентов. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли восемь южноуральцев. Причиной смерти девятого пациента стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 97 южноуральцев, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 56 529 человек. Под присмотром врачей остаются 2 735 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области родители смогут прийти на выпускные в детские сады. Такое решение принято на областном оперативном штабе по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно, проведение утренников с участием родителей возможно в пределах одной группы. При этом соблюдение санитарно-эпидемиологических мер — масочного режима и социальной дистанции — обязательно.

Напомним, ранее действовал запрет на посещение родителями утренников в детсадах. Но текущая стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом и просьбы родителей ослабить установленное правило, позволило региональному правительству принять положительное решение по этому вопросу.

В этом году большинство коронавирусных ограничений на выпускные были сняты Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году лето пришло раньше запланированного срока из-за аномальной жары. Не выдерживая пекла и не дожидаясь официального разрешения, горожане самостоятельно открыли пляжный сезон. Чтобы их хоть как-то обезопасить, мэрия направила дежурить у водоемов спасателей. Поэтому пляжи в Челябинске решили открывать поэтапно, не дожидаясь запланированных сроков. Первыми запустят места для отдыха у воды на Мамина, Дачном и возле Изумрудного карьера. Рассказываем, какие еще пляжи Челябинска будут доступны для купания, а где лучше не покидать сушу. Подробнее читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 мая 2021 года.

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