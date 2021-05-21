В этом году 8,5 тысяч детей отдохнут бесплатно

В детских лагерях и санаториях начинается летняя оздоровительная кампания. На организацию бесплатного отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из областного бюджета в 2021 году выделено 250 млн. 150 тыс. рублей. По контракту с Министерством социальных отношений детский отдых будет проходить в нескольких загородных учреждениях. Одно из них — санаторий-профилакторий «Металлург» в Златоусте. Летом он примет 2,5 тыс. детей. Накануне начала первой смены условия пребывания детей оценил депутат Государственной Думы Олег Колесников.

— Возможность летнего отдыха должна быть у каждого ребенка, вне зависимости от материального положения его родителей. Очень важно, что в нашей области эта задача успешно решается. Условия пребывания детей очень хорошие — теплые добротные корпуса, есть игровые и спортивные площадки и даже собственный кинозал. Также в «Металлурге» соблюдены все необходимые требования Роспотребнадзора, — рассказал Олег Колесников.

В нынешнем году из-за антиковидных ограничений детские оздоровительные учреждения будут заполнены только на 75%. Детям и педагогам будет запрещено покидать территорию в течение всей смены.