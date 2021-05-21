Лидеры челябинского агропрома успешно завершают посевную

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Как считает министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин, аграрии набрали максимальные темпы работ, чтобы завершить посевную как можно быстрее: если пойдут дожди, всходы появятся раньше. По словам самих аграриев, в условиях переменчивого климата Южного Урала каждый год приходится искать новые решения, чтобы защитить урожай и повысить эффективность земледелия.

— Мы преодолели планку 50%, на сегодняшний день яровой сев произведен на 62%. Более миллиона гектаров уже засеяно. Основная культура — это пшеница, ее посеяно 563 тыс. га — 63%. Лучше всего у нас идет сев масличных культур, посеяно 226 тыс. га, осталось посеять 10%. План текущего года по масличным культурам значительно выше прошлогоднего и составляет 254 тыс. га. Масличные — это более засухоустойчивые культуры и самые перспективные на рынке, поэтому сельхозтоваропроизводители расширяют их посевы, — говорит министр.

Из-за аномальной майской жары аграрии вынуждены менять глубину заделки семян: вместо 3 — 4 сантиметров семена укладывают в почву на 6 см и более, на юге области — до 10 см, чтобы обеспечить им доступ к влаге. На следующей неделе синоптики обещают дожди, поэтому сегодня все работают с максимальной отдачей. Набран очень высокий темп посевной — дневная выработка достигает 100 тыс. гектаров. Помогает в этом хорошая техника и подготовка хозяйств: все ресурсы были аккумулированы вовремя, грамотно выстроены технологические карты, отмечает министр, что позволяет проводить все работы в сжатые сроки.

По словам генерального директора ООО «Чебаркульская птица» Дмитрия Пырсикова, хозяйство завершит сев яровых культур через 4 — 5 дней. Сегодня техника и люди работают посменно круглые сутки. Посев ведется восемью посевными комплексами, успех достигается множеством факторов, но каждый год приходится искать новые решения:

— В агрономии не существует стандартов. Каждый год нам преподносит что-то новое, и от квалификации агрономов зависит очень многое. Лето в этом году началось раньше. Если раньше мы выходили в поле 8 — 9 мая, то в этом году — природа нас заставила — мы вышли в поле 1 мая, и уже вовсю началась посевная кампания. Вообще всю посевную необходимо провести не больше, чем за 20 дней. Самое главное в этом году — успеть до дождей.

Посевная площадь полей в «Чебаркульской птице» — 18,5 тысяч гектаров различных культур, яровой клин составляет 12,5 тысяч гектаров, из которых 8 тысяч уже засеяно. Современная техника помогает работать быстро и эффективно, один посевной комплекс производит сразу несколько операций и в сутки засевает около 100 гектаров.

— Техника постоянно обновляется, мы все время ищем решения, и те, которые были 5 лет назад, могут уже быть неэффективными, — рассказывает Дмитрий Пырсиков. — Если раньше посевной комплекс выполнял одну операцию — это посев, то сегодня норма — это две операции: посев и прикатывание. Сегодня добавляем к ним операцию по подготовке почвы, что связано с необходимостью экономить энергоресурсы, снижать себестоимость. И, конечно, мы считаем себя современным предприятием, поэтому также применяем цифровые решения. У нас полностью «отмониторены» все поля, до гектара. И в этом году мы начали работать с компьютерами, которые устанавливаем на свои трактора. Это подруливающие устройства, которые значительно увеличивают точность посева. Мы провели эксперимент, перекрытие при посеве без них составляет один метр, это очень много. Эффективность удобрений, семян для нас имеет важное значение, а применение автопилота обеспечивает их рациональное использование. Кстати, в своем хозяйстве мы производим элитные семена, три тысяч высеваем на своих полях, а еще семь тысяч реализуем в другие хозяйства. Сейчас, например, очень высокий спрос на озимые культуры.

На повышение урожайности повлияет не только своевременный посев, но и применение удобрений. В хозяйстве «Чебаркульская птица» применяют зарегистрированные органические удобрения, разработку которых предприятие осуществило самостоятельно. Сегодня 100% органики в «Чебаркульской птице» перерабатывают и вносят на поля. Дополнительно обрабатывают семена препаратом, которое также является разработкой хозяйства, чтобы усилить их рост. Виталий Шитков, директор комплекса растениеводства ООО «Чебаркульская птица» рассказал об особенностях полевого сезона:

— В этом году перед началом посевной прошли хорошие дожди. Посевную мы начали 5 мая. Сегодня, конечно, повышенная температура дает о себе знать, влага уходит. И если мы начинали с нормативной заделки семян — на глубину 4 см, то сейчас на некоторых участках глубина заделки составляет 6 см. Дальше уже не хотелось бы углублять, надеюсь, мы завершим посевную раньше, чем придется снова заглублять семена. Смысл в том, чтобы положить их во влажный слой почвы. Чтобы они быстрее проросли. Мы сеем семена своего производства, используем популярные районированные сорта, такие как «челяба-75». Это засухоустойчивый сорт пшеницы, с отличными хлебопекарными качествами. Семена перед посевом обязательно обрабатываем против болезней и корневых гнилей, против вредителей. Также обрабатываем препаратом «Биоресурс», который производим на нашем предприятии. Он улучшает всхожесть, энергию прорастания, повышает устойчивость к болезням за счет того, что стимулирует микробиологические процессы внутри зерна.

Поспорить с погодой, чтобы получить хороший урожай — задача номер один. Аграриям области необходимо собрать почти два миллиона тонн зерна, чтобы обеспечить производство основных продуктов и поддержать животноводство.