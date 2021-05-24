В Челябинске суд отправил под домашний арест начальника подразделения «Фортума» по делу о подкупе

Фото: fortum.ru

Сегодня, 21 мая, Тракторозаводский районный суд избрал меру пресечения начальнику подразделения «Фортума» в виде домашнего ареста. Об этом рассказала КП-Челябинск консультант суда Ирина Савинкова. Подозреваемый проведет под домашним арестом два месяца — до 19 июля 2021 года.

Сотрудника «Фортума» обвиняют в коммерческом подкупе по части 8 статьи 204 УК РФ. Следствие полагает, что он получил сумму в 1,8 млн рублей.

— По версии следствия, с декабря 2020-го по май 2021 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации более 1,8 млн. рублей за подписание актов выполненных работ по техобслуживанию системы сигнализации и автоматического пожаротушения, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным прокуратуры, речь идет о начальнике участка цеха Челябинской ТЭЦ-4 филиала «Энергосистема Урал».

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