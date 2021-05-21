Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 мая 2021: мобильные пункты вакцинации развернули на садовых участках

В эти выходные сделать прививку можно будет и на садовых участках. Фото: Минздрав Челябинской области

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает улучшаться. Растет число вакцинированных. Теперь поставить прививку можно даже в садах. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 62 158.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались пять пациентов. Причиной смерти остальных стало сопутствующее заболевание.

Больничные палаты при этом покинули 95 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 56 624 человека. Под присмотром врачей остаются 2 722 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 8 855 тестов.

Статистика:yandex.ru/covid19/stat

Региональный Минздрав опубликовал список мест, где в эти выходные можно сделать себе бесплатную прививку от коронавируса в Челябинской области. Так, пункты вакцинации будут развернуты в ТРК, на рынках и пешеходных зонах восьми городов.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

С полным списком мест, датой и временем работы пунктов вакцинации можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

В эти выходные можно будет привиться вакциной «Cпутник V» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кроме того, бесплатная вакцинация от коронавируса пройдет в садовых товариществах Челябинска 21 мая. Об этом сообщили в администрации города. Там также добавили, что бригады медиков поликлиники № 5 отправятся в сады в качестве эксперимента, а само мероприятие организовано в рамках акции «Территория Здоровья».

— Вакцинация будет производиться в помещении правлений садоводческих товариществ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности, — отметили в мэрии.

Вакцинация пройдет в СНТ «Искра» с 09:00 до 12:00 и в СНТ «Надежда» с 13:00 до 15:00. Всем желающим необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования, а также СНИЛС или его номер.

Вакцинация в СНТ. Фото: Минздрав Челябинской области

Фото: Минздрав Челябинской области

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 мая 2021 года.

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