В страшном пожаре, оставившем без крова несколько семей в Кургане, обвинили детей

ЧП произошло 1 мая. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Кургане установили причину крупного пожара в городском поселке Северный, который случился 1 мая, и нашли виновных. Оказалось, что это были дети.

— Четверо малолетних разожгли на берегу реки костер, который затем перекинулся на сухую траву и расположенные рядом постройки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области. — В настоящее время в отношении них проводятся процессуальные и следственные действия.

Согласно окончательным подсчетам, опубликованным полицейским главком, пострадали 10 жилых домов и построек. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» (ст. 168 УК РФ).

В борьбе с огнем помогали жители. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, сообщение по пожаре поступило в третьем часу дня. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На борьбу с огнем было брошено 99 человек и 32 единицы техники. Жители активно помогали в тушении. Общая площадь возгорания составила 1700 кв. м.

В тушении было задействовано около 100 человек. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Пострадавших и погибших удалось избежать. Однако четыре семьи остались без крова. Как сообщили в правительстве Курганской области, из них три семьи с детьми приютили родственники. Все они благополучные, на учете не стоят. Еще одной семье из двух человек понадобилась помощь с жильем.

Огонь быстро разнесло сильным ветром. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В комментариях на страницах МЧС с соцсетях жители благодарили пожарных за работу.

— Спасибо за вашу работу, — написала Ирина Теслина.

— Работают парни на износ. Еще бы зарплату платили достойную. Терпения вам, ребята, здоровья, — пишет Светлана Щеголева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Зауралье продолжают полыхать лесные пожары. Как сообщала ранее «Комсомолка», губернатор Вадим Шумков увеличил сумму вознаграждения за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров с 2 тыс. до 10 тыс. рублей.

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