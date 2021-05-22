Зарабатывают больше министра здравоохранения: главврачи челябинских больниц отчитались о доходах за ковидный 2020 год

Сергей Приколотин (слева), Олег Зиганшин и Анатолий Крохин (справа). Фото: minzdravstvuite/t.me, ziganshinoleg/instagram.com, Челябинская областная станция переливания крови/vk.com

Минздрав Челябинской области опубликовал сведения о доходах руководителей подведомственных учреждений по итогам ковидного, 2020 года. Как оказалось, некоторые из них зарабатывают больше, чем министр Юрий Семенов (он задекларировал 4,11 млн руб.)

Самый высокий доход у главврача кожвендиспансера Олега Зиганшина – 16,2 млн руб. У семьи в пользовании квартира на 81,5 «квадратов». Еще одна, поменьше, на 54,3 «квадрата» оформлена на жену и двоих детей. На Олега Зиганшина записаны четыре гаража и снегоболотоход CF Moto.

Почти в два раза меньше заработал главврач Станции скорой медицинской помощи Коркино Станислав Герасимов, который находится на втором месте – почти 8 млн руб.

С небольшим отставанием далее идет главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин. Он заработал 7,8 млн руб. В декларации указано, что он успел купить квартиру за счет ипотечных средств, личных накоплений и продажи имущества. Единственная квартира, которая значится в его собственности, имеет площадь 172 кв. м.

Главный врач Областной клинической больницы № 3 Михаил Вербитский заработал 3,7 млн руб. Помимо участка в 1263 кв. м (это примерно 12 соток) и жилого дома на 393,8 кв. м., у него есть небольшая квартира в Таиланде - 40 квадратов

Пятерку самых богатых главврачей замкнул Антон Криушов, главврач Горбольницы № 2 Миасса. Он заработал 3,6 млн руб.

Кстати, недвижимость за рубежом есть в семье у главного врача магнитогорского Центра охраны материнства и детства Марины Шеметовой (заработала около 3,4 млн руб.). Весьма просторная квартира на 120 кв. м. зарегистрирована на муже, который получает чуть меньше, чем она – 3,2 млн руб.

Следует упомянуть экс-министра здравоохранения Сергея Приколотина, который в прошлом году возглавил Центр медицины катастроф. Он заработал 2,1 млн. руб. У него в долевой собственности две квартиры по 51,5 и 85,5 «квадратов» и машина Toyota Highlander.

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