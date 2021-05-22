Полицейские патрули и запрет на продажу алкоголя: как в Челябинской области прошли Последние звонки

Фото: alexandrglazkov_official/instagram.com, Дмитрий Метелкин
В субботу, 22 мая, в большинстве школ Челябинска и области прозвучали последние звонки. В этом году торжественные мероприятия растянулись с 21 по 25 мая. Южноуральцы активно делятся фотографиями в соцсетях.
Глава Саткинского района Александр Глазков сегодня пришел в школу не только как чиновник, но и как папа — его младший сын окончил 9 класс.
— Ему, конечно, еще учиться в школе два года, но я осознаю, что он повзрослел и совсем скоро его жизнь изменится, — написал Александр Глазков.
Мэр Челябинска Наталья Котова открыла череду последних звонков еще в четверг, 20 мая. Она побывала в школе-интернате №4.
Для охраны порядка в школах дежурят полицейские, а дороги рядом с образовательными учреждениями патрулируют наряды ДПС.В парках следить за порядком помогают ЧОПовцы и дружинники.
В школе №147 детей встречают не только учителя, но и полицейские...
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
...а также служебные собаки
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
Мэрия города рекомендовала магазинам не продавать алкоголь в день Последних звонков. Однако, этому последовали не все. Например в магазине Spar в ТРК КУБа полки со спиртным не закрыты, никаких предупреждений нет.
В ТРК КУБа сегодня продают алкоголь, несмотря на рекомендацию властей. Фото: Ринат Ребров
Впереди у школьников экзамены. Уже в понедельник, 24 мая, 9-классники будут сдавать русский язык (расписание ОГЭ), 11-классники начнут с того же предмета, но 3 июня (расписание ЕГЭ). Из-за коронавируса обязательные экзамены растянули на два дня. Учителя возмущаются: в свободное время дети бегают все вместе, а на экзамены — только с соблюдением дистанции. И вот как это прокомментировали в Минобре.
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