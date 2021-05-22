Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 мая 2021: миллионные доходы главврачей и косплей в масках

Маски дополняют образы косплееров Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области остается стабильной. Это позвонило провести последние звонки в школах, а также турнир по киберспорту во дворце спорта «Юность». Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 мая 2021 г.

По данным минздрава на утро 23 мая в Челябинской области зарегистрировано 62 247 случаев коронавируса (+ 89). Победили ковид 56 718 (+ 94) пациентов. На лечении остаются 2709 южноуральцев.

Не удалось спасти 2763 человека с коронавирусом. За прошедшие сутки умерли восемь человек: семеро от COVID-19 и один — от других причин.

Инфографика: коронавирус74.рф

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ

2020 год стал непростым для врачей. Тем не менее некоторым высокопоставленным медикам удалось заработать приличные суммы. Минздрав опубликовал декларации о доходах главврачей. Некоторые получают больше министра Юрия Семенова.

Самый высокий доход у главврача кожвендиспансера Олега Зиганшина — 16,2 млн руб. Почти в два раза меньше заработал главврач Станции скорой медицинской помощи Коркино Станислав Герасимов, который находится на втором месте — почти 8 млн руб. С небольшим отставанием далее идет главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Некоторые имеют недвижимость за рубежом. Из-за ограничений добраться до таких апартаментов теперь, скорее всего, не так-то просто. Главный врач Областной клинической больницы № 3 Михаил Вербитский имеет небольшую квартиру в Таиланде. А у мужа главного врача магнитогорского Центра охраны материнства и детства Марины Шеметовой есть квартира в Турции.

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ И КИБЕРСПОРТ

В прошлом году школы отказались от проведения Последних звонков, хотя гуляющих старшеклассников с лентами все же можно было встретить на улице. В этом году и тожественные мероприятия в школе провели, и оторвались в парках.

В эти выходные Челябинск принимает чемпионат России по киберспорту. 40 лучших геймеров из 16 регионов страны прибыли во дворец спорта «Юность». Возраст участников от 16 до 40 лет, шесть дисциплин, призовой фонд 3,6 млн рублей. В перерывах гостей развлекали косплееры — настоящий карнавал. Больше фото — по ссылке.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 мая 2021 года.

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