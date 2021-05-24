В ДТП с участием четырех автомобилей в Челябинске погибли два человека

Фото: ГИБДД Челябинска

При столкновении четырех машин в Ленинском районе Челябинска погибли два человека. По данным городского управления ГИБДД, авария произошла в 10:30 часов утра напротив дома №43 по улице Куйбышева.

— Водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 и автомобилем ВАЗ-2110. После столкновения автомобиль ВАЗ-2106 совершил столкновение с автомобилем ГАЗель, — сообщили в пресс-службе ГИБДД. — В результате ДТП 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 и его 74-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.

Медосвидетельствование показало, что 50-летний водитель Land Rover в момент происшествия был пьян. После аварии его доставили в изолятор временного содержания.

Фото: ГИБДД Челябинска

— По данному факту следственным отделом по расследованию ДТП УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуре также уточнили, что погибшими были сын и его мать.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику аварии. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Фото: ГИБДД Челябинска

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