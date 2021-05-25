«Спортклуб в шаговой доступности»: чемпион мира по кикбоксингу выступает за доступность посещения спортклубов детям

В России уменьшается количество спортивных клубов и залов, в которых могут заниматься дети и подростки до 18 лет. Это связано с оптимизацией в сфере спортивного воспитания, пандемией коронавируса, а также законами, ограничивающими деятельность детских спортклубов. Не стоит забывать и о тотальном закрытии детских спортивных секций и досуговых кружков, которые за последние 10 лет приняли невообразимый масштаб.

Чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай, боец смешанного стиля Хаял Джаниев считает, что развить детский спорт позволит введение детских государственных сертификатов для посещения спортивных секций:

— Сейчас по полису ОМС каждый россиянин может обратиться за бесплатной медицинской помощью в любое медицинское учреждение, даже если оно коммерческое, если поблизости нет государственных поликлиник. В наше время встает вопрос о том, где заниматься ребенку — особенно остро это ощущается семьям, живущих в новых районах, где есть лишь платные спортклубы и фитнес-центры, а государственные площадки находятся в 5-10 километрах от дома.

Введение сертификатов для детей в возрасте до 16 лет позволит ребенку заниматься там, где удобно и комфортно, позволяя родителям меньше переживать за безопасность ребенка.

Например, государство выделяет квоту на каждого ребенка в виде сертификата в размере 2 500 рублей. Этого хватит для того, чтобы юный спортсмен мог посещать любую секцию, спортшколу, клуб или зал, которые находятся недалеко от его дома или школы.

Тогда каждый ребенок сможет заниматься физической культурой и спортом, и даже выбрать для себя этот путь в жизни, занявшись этим профессионально с малых лет. Это и будет самая настоящая поддержка детского спорта и оздоровления населения, о которых говорят власти на протяжении многих лет, — резюмирует Хаял.

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