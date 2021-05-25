Партия «Новые люди» предложила учить предпринимательству школьников Челябинска

Фото: партия «Новые люди».

К такому выводу приводят результаты исследования* предпринимательской активности среди молодых людей, проведенного партией «Новые люди» и Всероссийским центром изучения общественного мнения. Согласно социологическому опросу, подавляющее большинство респондентов уверены – сегодня школа не готовит к жизни своих выпускников.

- Многие цифры интересны в этом исследовании, но одна цифра - это бомба. Более 80% респондентов полагают, что школа не готовит к реальной жизни. По сути это провал системы школьного образования. Школа не учит понимать, чего хочет человек в жизни», - отмечает лидер движения «Школа - наше дело» Артем Соловейчик.

Анастасия Филиппова. Фото: партия «Новые люди».

Как раз со школьной статьи студентка третьего курса и молодой предприниматель Анастасия Филиппова из Волгограда интересовалась бизнесом, однако реализовать свою мечту она смогла не сразу – подвел недостаток знаний:

- Интерес к бизнесу у меня появился в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь - рассказывает бизнесвумен.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует, - отметил Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, сообщил Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

- Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями, - говорит Иван Моручков.

Фото: партия «Новые люди».

В том, что эта информация будет востребована не сомневается промышленник из Челябинска, кандидат от партии «Новые люди» Игорь Важенин:

- В Челябинской области действуют несколько программ по развитию молодежного предпринимательства, они помогли открыть свой бизнес многим молодым людям. Это говорит о большом интересе челябинцев к идее создания собственного бизнеса. Включая обучение предпринимательским компетенциям в школьную программу, мы закладываем фундамент для дальнейшего развития экономики. Ребята, которые сейчас за школьной скамьей освоят основы ведения бизнеса, через 10-15 лет будут создавать товары, услуги и рабочие места, - убежден Игорь Важенин.

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* Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.