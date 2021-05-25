«Умные домофоны» оснастили искусственным интеллектом, который поможет горожанам

По статистике, в мае жители Челябинска начали проводить возле подъезда в два раза больше времени, чем обычно. И дело вовсе не в теплой погоде, оказалось, что горожане с увлечением тестируют новые возможности «Умных домофонов» компании «Интерсвязь». Устройства, которые в прошлом году обрели голос, теперь умеют самостоятельно заводить несложные разговоры и сообщать важную информацию.

За «разум» домофона отвечает искусственный интеллект, созданный на основе микросервисной архитектуры. При нажатии на кнопку «Консьерж» на панели устройства, ассистент вступает в диалог с человеком. Программа записывает речь и передает информацию на сервер для анализа, после этого на основе полученных данных подбирается подходящий ответ. Весь цикл занимает всего несколько миллисекунд. «Умный домофон» способен рассказать о ситуации на дорогах города, погоде, озвучить время, текущее местоположение и др.

В некоторых случаях «Домофонный ассистент» начинает разговор самостоятельно: после звонка в квартиру подскажет на какой этаж необходимо подняться, сообщит о коммунальных авариях (например, об отключении электричества, о начале и окончании опрессовки труб и др), при выходе из подъезда утром, сообщит о дорожной ситуации и назовет самые «проблемные» улицы, если пробки на дорогах превышают 4 балла.

«Очеловечиванию» искусственного интеллекта разработчики уделили особое внимание. Ассистент не только выдает «сухую» информацию, но и обладает собственных характером. Он «скучает по соседям» и не стесняется об этом говорить, задает настроение комплиментами и добрыми шутками.

— Ассистент — это не просто новая функция «Умного домофона», он выполняет важную миссию — в дружелюбной форме знакомит людей с новыми технологиями, помогает принять и понять их. Компания «Интерсвязь» стремится уменьшить социальный разрыв между двумя большими группами людей: теми, кто активно пользуется технологиями, и теми, кто ими пренебрегает, просто потому что мало знаком с ними. Тестовые запуски показали, что на контакт с ассистентом идут и дети, и пожилые люди. Также к миру высоких технологий приобщаются и группы людей, которые тяжелее всех воспринимают новшества, — рассказывает руководитель проекта «Домофонный ассистент» компании «Интерсвязь» Юрий Дмитрин.

Разработчики привили «дружелюбному соседу» «правила приличия». Ночью ассистент засыпает, а в другое время «общается» негромко, чтобы не беспокоить жильцов первых этажей.

Запуск новой технологии в Челябинске происходит постепенно. Сейчас познакомиться с «ассистентом» могут жители микрорайонов «Парковый» и «Парковый-2», в течение месяца такая возможность появится у всех челябинцев.

Отметим, на данный момент в городе установлено уже более 10 000 «Умных домофонов» компании «Интерсвязь».

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