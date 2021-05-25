Координаторы партийных проектов ЕР проконтролируют выполнение задач, обозначенных Алексеем Текслером в обращении к депутатам

Фото: Ольга АНТОНОВА

Денис Лапотышкин, директор «Уральской молнии», координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт»:

— В обращении губернатора мы услышали, что в Челябинской области будет строиться большое количество спортивных объектов. Естественно, мы возьмем эти стройки под свой партийный контроль. Спортивные объекты должны отвечать самым строгим требованиям безопасности и комфорта. Мы со специалистами-спортсменами посмотрим каждый объект, чтобы в них все было сделано по уму и продумано до мелочей. Очень ожидаемое событие — начало строительства в Челябинске комплекса по игровым видам спорта. Челябинск давно заслужил звание спортивного региона. У нас проводятся спортивные мероприятия на самом высоком уровне. Челябинская область и ее жители заслуживают лучших спортивных объектов.

Марина Поддубная, координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья»:

— Губернатор обозначил проблемы, которые волнуют каждую семью. Это вопросы здоровья, вопросы образования и науки, культуры, спорта, молодежной политики и, конечно, меры социальной поддержки семей, в том числе многодетных. Обращение губернатора было очень социальным, забота и защита становятся главным смыслом социальной политики. Вместе с активом проекта «Крепкая семья» мы подумаем, каким образом можно настроить получение от семей обратной связи-как на практике работают меры поддержки. Может быть, создадим отдельный чат для такой обратной связи. Чтобы все вопросы семей можно было бы быстро протранслировать и получить ответ.

Илья Коломейский, директор челябинского Камерного театра, координатор проекта «Культура малой Родины»:

— Благодарен губернатору за внимание к культуре. Это очень ценно. Внимание к культуре проявляется в огромной поддержке, инвестициях в укрепление материально-технической базы театров, библиотек, домов культуры. Мы видим это по знаковым объектам: молодежный театр, кукольный театр в Челябинске, драматический театр — в Магнитогорске. Поддерживаются многоплановые культурные проекты и события: от фестиваля граффити до фестивалей театрального искусства. Палитра культурных событий в регионе развивается, становится многообразнее.