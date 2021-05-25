Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 мая 2021: Текслер призвал жителей сделать прививку

Губернатор Алексей Текслер попросил жителей Южного Урала сделать себе прививку. Фото: gubernator74.ru

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает постепенно улучшаться. В регионе уже снято большинство ограничений, однако о прекращении масочного режима говорить еще рано. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 88 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. Всего с начала пандемии — 65 512.

За прошедшие сутки выписаны 88 человек. Всего ковид победили 56 987 южноуральцев. На лечении остаются 2681 человек.

За прошедшие сутки умерли восемь человек. Из них от COVID-19 — шесть пациентов и двое от основного заболевания.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер остановился на развитии здравоохранения. Строить, реконструировать и ремонтировать нужно в сжатые сроки. Как, например, был за 74 дня возведен инфекционный центр в Малой Сосновке. Также губернатор обратился к жителям региона с просьбой о вакцинации.

— Сегодня, чтобы до конца победить коронавирус, необходима вакцинация. Другого пути нет. Я обращаюсь ко всем жителям области. Нужно сделать прививку. Она максимально доступна. Пункты вакцинации развернуты в больницах, поликлиниках, крупных торговых центрах. Мобильные бригады медиков начали работать в садовых товариществах. В самых отдаленных уголках области прививку можно сделать в фельдшерско-акушерских пунктах, — заявил Текслер.

Самая важная задача по мнению правительства региона — вакцинироваться от коронавируса. Почти 230 тысяч жителей Южного Урала привились дважды, около 300 тысяч получили первый компонент вакцины. Но до сентября, для формирования коллективного иммунитета, нужно в разы больше. Привиться можно в ТРК и в СНТ. В поликлиниках и ФАПах.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 мая 2021 года.

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