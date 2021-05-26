Послание рывка: семь ярких моментов обращения Алексея Текслера к депутатам ЗСО

Алексей Текслер обратился не только к депутатам ЗСО - ко всем жителям Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

В прошлом году выступление прошло в онлайн-формате. Нынче ситуация позволила провести мероприятие офлайн. Приглашенные собрались в Центре международной торговли.

В обращении звучало много благодарностей: учителям, врачам, волонтерам, соцработникам губернатор сказал спасибо за самоотверженный труд в непростом 2020 году.

НЕТЕРПИМОСТЬ КОРРУПЦИИ

За два года в Челябинской области существенно изменилась сама власть. Более чем наполовину стал другим состав регионального правительства. Почти на 50% — состав депутатского корпуса ЗСО. Более чем в трети территорий сменились главы.

Обновление кадрового состава на всех этажах государственной власти и муниципального управления — последовательная политика губернатора и его команды. И работа продолжится, потому что соответствует курсу обновления области.

Ключевой момент — нетерпимость коррупции:

— Это не всегда громкая работа, которая видна в публичном поле, но, тем не менее, это один из важнейших акцентов работы в моей команде и правительстве в целом. Я подписал документы о создании самостоятельного Управления по противодействию коррупции, деятельность которого буду курировать лично.

Опасность еще существует. Пожалуйста, привейтесь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОПАСНОСТЬ ОСТАЕТСЯ»

В Челябинске активно идет вакцинация от коронавирусной инфекции. Более 230 тыс. южноуральцев получили два компонента вакцины; 300 тысяч вакцинированы первым. Но для формирования устойчивого иммунитета нужно наращивать темпы. Привиться можно в МФЦ и ТРК, в садах, в поликлиниках. В отдаленных селах прививку можно сделать в ФАПах.

— Опасность остается! Чтобы до конца победить коронавирус, необходима вакцинация. Обращаюсь к жителям области: нужно сделать прививку, она максимально доступна! — сказал губернатор.

В 2020 году, благодаря решению главы региона, оперативно, в рекордные 74 дня, в Малой Сосновке был построен современный инфекционный центр. И появился он вовремя. Весной нынешнего года сданы еще три корпуса — мощности будут нужны и в постковидное время.

Губернатор анонсировал развитие строительной темы — современные больничные комплексы появятся в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске.

До 2024 г. регион получит 78 новых объектов здравоохранения в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В обращении губернатор задал новые темпы строительства и реконструкции, и не только объектов здравоохранения: «Необходимо строить, реконструировать и ремонтировать в сжатые сроки. И делать это качественно».

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В продолжение темы капитального строительства и высоких темпов реализации проектов губернатор анонсировал строительство 22 школ за три года. Возвести их поможет новый финансовый инструмент, утвержденный на федеральном уровне:

— Наша область одной из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. В 2021 г. профинансируем старт строительства трех школ и трех детских садов в Сосновском районе. Еще четыре школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить благодаря концессии с Банком развития ВЭБ.РФ.

Строятся детские сады: в 2021 г. — 13 объектов.

Набережную за филармонией постоят в 2021 году. Фото: cheladmin.ru

ПЕРЕМЕНЫ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Текслер анонсировал аквапарк: на Северо-Западе он появится благодаря частным инвестициям.

На Университетской набережной вырастет мини спортивный город. Проектируется спорткомплекс с ареной, девятью залами. Планируется Центр экстремальных видов спорта и аквазона с искусственной волной, бассейном; шесть теннисных кортов.

Новый пешеходный мост свяжет спортивный город с Шершневским бором.

— Все это — частные инвестиции. И я благодарен руководству Русской медной компании, холдинга «Ариант», группы «КОНАР» и ряду других инвесторов. Проектирование объектов уже идет, — заявил губернатор.

Глава региона анонсировал велодорожку, которая проляжет с Северо-Запада до Ленинградского моста; современный комплекс с концертным залом и Дворцом бракосочетаний на месте недостроенного конгресс-холла. Осенью город получит два участка набережной — за филармонией и у РК «Мегаполис».

СИНЕРГИЯ ВУЗОВ РАДИ ЯРКИХ ПРОЕКТОВ

Алексей Текслер анонсировал строительство студенческого кампуса в Челябинске. Ведущие университеты региона объединяются ради укрепления потенциала. Синергия их союза поможет реализовать масштабный проект, предложенный губернатором, — студенческий межуниверситетский кампус.

— В открытом студенческом городке нового формата разместятся современные лаборатории, образовательная и спортивная инфраструктура. Кампус станет значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска, — сказал Алексей Текслер. И добавил, что сейчас идет работа с федеральным министерством образования и науки, с инвесторами по софинансированию строительства.

Наша молодежь - лучшая. И нужно сделать все, чтобы она жила и работала в Челябинской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЭКОЛОГИЯ: НЕ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ ТЕМУ

Для губернатора тема экологической ответственности предприятий — ключевой момент. За два года 15 промышленных гигантов Челябинска и Магнитогорска подписали четырехсторонние экосоглашения, исполнение которых блюдет Центр экологического мониторинга. Практика соглашений распространится на все предприятия региона.

В этом году завершится рекультивация свалки в Челябинске. На очереди — Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк.

— Я хочу, чтобы все жители области, все участники процесса экологических преобразований знали: у власти, у меня лично хватит воли, сил и упорства добиться реализации всех планов. Обратного пути нет!

Важнейшая тема — создание и защита зеленого пояса вокруг Челябинска, других наших городов, сохранение Челябинского, Каштакского, Еткульского, Карагайского бора.

— Предлагаю включиться в эту работу ученым-экологам, волонтерам, зоозащитникам. Не политизировать эту чувствительную тему, а вместе оберегать наше достояние, — сказал губернатор.

Селянам помогут, в два раза снизив ставку на единый сельскохозяйственный налог. Фото: Мария ЛЕНЦ

ПОМОЧЬ СЕЛУ

Прошлый год из-за сильнейшей засухи стал испытанием для селян. Алексей Текслер предложил снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в два раза, до 3%, на этот и следующий год. Взамен глава региона ставит перед АПК задачи: наращивать объемы производства, создавать новые рабочие места.

— Область, безусловно, возьмет на себя компенсацию выпадающих доходов уже принятых местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, — объявил Текслер.

Комментарий

Сергей Таскаев, ректор ЧелГУ:

— Будучи руководителем высшего учебного заведения, я очень рад, что руководство региона уделяет столько внимания развитию образования, начиная с дошкольного периода и заканчивая высшей школой. Один из самых перспективных проектов для наших университетов — межвузовский кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта, который объединит потенциал ЧелГУ и ЮУрГУ. Это принципиально новый формат совместного развития инфраструктуры вузов для решения конкретных научных и образовательных задач.

Юрий Болдырев, заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного общества, массовых коммуникаций и медиабезопасности:

— Выделю тему инфраструктурного развития территорий Южного Урала, вопросы развития в части школ, детских садов, ФАПов, больниц и, конечно, вопросы развития комфортной городской среды. Для меня важно было услышать о развитии молодежных направлений, о том, как много делается и будет сделано для того, чтобы молодежь не уезжала из нашего региона, а развивалась и развивала тут свой родной регион.

Александр Шестаков, ректор ЮУрГУ:

— Кампус — это не просто здание, общежитие, корпус, где учатся студенты, это серьезный научный проект, новый центр по развитию искусственного интеллекта. В нем будут развиваться квантовые технологии, робототехника и еще ряд таких направлений, например, как информационная безопасность. Около этого кампуса будут находиться высокотехнологичные предприятия, которые работают в сфере искусственного интеллекта. Сегодня у нас есть около 15 таких предприятий, которые готовы вложить средства, построить свои офисы, конструкторские подразделения, чтобы кампус заработал так, как надо. Это центр, чтобы наука и образование Челябинской области серьезно продвинулись вверх и достигли мирового уровня.

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