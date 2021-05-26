Суд избрал меру пресечения водителю Land Rover по пьяному ДТП, в котором погибли мать и сын

50-летний водитель Land Rover свою вину в аварии признал. Фото: личная страница жены героя публикации в соцсетях

Центральный районный суд избрал меру пресечения 50-летнему водителю Land Rover, устроившему пьяное ДТП с двумя погибшими на улице Куйбышева. Он будет заключен под стражу почти на два месяца - до 24 июля.

Напомним, авария произошла 24 мая. Land Rover выехал на встречную полосу, где врезался в «Жигули» (ВАЗ-2106), и «Десятку». От удара «Жигули» столкнулся с ГАЗелью.

51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 и 74-летняя пассажирка (как выяснилось позднее, это была его мать) от полученных травм скончались на месте. Пожилой глава семьи госпитализирован с ушибами головного мозга и грудной клетки.

С места аварии водитель Land Rover отправился в изолятор временного содержания. Фото: УГИБДД по Челябинску

А вот что рассказал на месте водитель «десятки»:

— В зеркало заднего вида я увидел, что ко мне на большой скорости приближается Land Rover, я стал уходить в правую полосу, но водитель решил обогнать по встречной полосе, где ехал ВАЗ-2106. Затем случился удар.

Кадр с места ДТП. «Жигули» превратились в груду металлолома. Фото: УГИБДД по Челябинску

Медосвидетельствование показало, что водитель Land Rover был пьян.

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